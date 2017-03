Tschechien als Schwerpunktland der Leipziger Buchmesse 2019

erschienen am 23.03.2017



Leipzig (dpa) - Tschechien wird sich 2019 als Schwerpunktland auf der Leipziger Buchmesse präsentieren. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Donnerstag unterzeichnet, wie eine Messe-Sprecherin mitteilte. In diesem Jahr präsentiert sich Litauen unter dem Motto «Fortsetzung folgt» auf der Leipziger Buchmesse. Das kleine baltische Land hat 26 neu übersetzte Bücher mit nach Leipzig gebracht, dazu kommen rund 60 Veranstaltungen im Rahmenprogramm. 2018 wird Rumänien das Gastland sein.