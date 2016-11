Türklinken-Ausstellung im Grassi Museum

erschienen am 23.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Verschnörkelt oder schlicht, aus Kunststoff oder Metall - das Grassi Museum für Angewandte Kunst in Leipzig widmet der Türklinke eine eigene Ausstellung. Türgriffe seien Architektur in Miniaturform, teilte das Museum am Mittwoch mit. Es zeigt ab Donnerstag in der Schau «Begreifbare Baukunst» 30 Objekte. Sie reichen von Karl Friedrich Schinkels Griffentwurf für Schloss Charlottenhof in Potsdam über Bauhaus-Türdrücker bis hin zu aktuell von renommierten Architekten verwendeten Modellen. Die Ausstellung ist bis zum 14. Mai 2017 zu sehen.