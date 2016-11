US-Musiker Leon Russell mit 74 gestorben

Die Musikwelt trauert um einen großen und unverkennbaren Sänger und Songwriter: Leon Russell ist tot.

erschienen am 13.11.2016



New York (dpa) - Der amerikanische Sänger und Songwriter Leon Russell, der mit seiner von Gospel, Blues, Jazz und Countrymusik inspirierten Musik vor allem Rockfans begeisterte, ist tot.

Seine Frau Jane Bridges teilte am Sonntag auf der Webseite des Künstlers mit, dass Russell 74-jährig in der Nacht daheim in Nashville (Tennessee) gestorben sei.

Sein britischer Kollege Elton John meldete sich bald darauf über Twitter mit den Worten: «Mein Liebling Leon Russell ist in der Nacht von uns gegangen. Er war ein Mentor, eine Inspiration und so wohlwollend zu mir. Ich habe ihn geliebt und werde ihn immer lieben.»

Der Sänger mit der rauchigen Stimme und den flinken Fingern an Gitarre und auf dem Piano war auch äußerlich unverkennbar. Er hatte einen langen weißen Bart und schlohweiße Haare bis weit den Rücken hinunter.