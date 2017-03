Und ewig lockt das Wert-Papier

Das Bach-Archiv in Leipzig hat ein Manuskript des Meisters für fast zwei Millionen Euro gekauft. Ist es das wert?

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 24.03.2017



Leipzig/Basel. Zwei Millionen Euro sind viel Geld. Man kann damit 230 Kindern von der Grundschule bis zum Abitur den Gang aufs Konservatorium mit wöchentlich 45 Minuten Einzelunterricht finanzieren. Oder man bekommt dafür, je nach Alter und Zustand, zwischen 20 und 70 Steinway-Konzertflügel.

Und es ist der Freundschaftspreis für eines der wenigen erhaltenen Autografen Johann Sebastian Bachs. Fast diese Summe, genau 1,98Millionen Euro, hat die Stiftung Bach-Archiv in Leipzig 2016 für das Original-Partiturmanuskript der Bach-Kantate "O Ewigkeit, du Donnerwort" (BWV 20) gezahlt, um es in die Sammlung des Bach-Archivs zu integrieren. Am Montag wird das 21beschriebene Seiten umfassende Wert-Papier in der Sächsischen Landesvertretung in Berlin in einer Feierstunde vorgestellt.

Für Peter Wollny, Direktor des Bach-Archivs Leipzig, gibt es zahlreiche gute Gründe, sich für die Rückkehr dieser Partitur an die letzte Wirkungsstätte Johann Sebastian Bachs einzusetzen - auch wenn sie in gedruckter Form längst vorliegt. "Auf jeder Seite erkennen wir die konzentrierte, beständig nach der bestmöglichen Formulierung eines musikalischen Gedankens suchende Arbeitsweise", sagt er. So lege zum Beispiel der trotz des Konzeptcharakters der Aufzeichnungen erstaunlich sichere Duktus der Handschrift die Annahme nahe, dass Bach - mit Ausnahme der drei Rezitative - sämtliche Sätze des Werks thematisch und kontrapunktisch vorab in Skizzenform notiert hatte - anders als Mozart etwa, von dem es heißt, ihm sei alles nur so im ersten Wurf aus der Feder geflossen. Eine große Korrekturstelle, so Wollny im umfangreichen Kommentar zur Faksimile-Ausgabe, mache deutlich, wie Bach es verstand, den kontrapunktisch ohnehin schon komplexen Satz nachträglich weiter zu verdichten. Alles Dinge, spannende Details, die man in einer gedruckten Partitur vergeblich sucht.

Da der bisherige Eigentümer, die Paul-Sacher-Stiftung in Basel, keine digitalen Reproduktionen seiner Archivalien zulässt, sei Wollny zufolge der Kauf der einzige Weg gewesen, an das Manuskript zu kommen - zumal die Stimmen zu der Kantate sich bereits im Bach-Archiv befinden und nun beides nach 267 Jahren wieder vereint ist. Und Wollny bekennt sich zum Ideellen: "Es geht etwas vom Kontext so einer Komposition verloren, wird sie nicht am Entstehungsort verwahrt", sagt er.

Dabei lag gerade diese Komposition schon mal in Leipziger Regalen: Die Geschichte des Manuskripts ist eng mit der deutschen verbunden. Henri Hinrichsen, Gründer des Leipziger Musikverlages Peters, hatte die Handschrift 1917 erworben und der Stadt Leipzig gestiftet. Hinrichsen war jüdischer Abstammung und national gesinnter Deutscher, wurde vom Kaiser ausgezeichnet, 1929 in Leipzig Ehrendoktor und fühlte sich daher auch nach 1933 trotz der politischen Zustände zunächst sicher. 1938 jedoch wurde er durch die sogenannte "Arisierung" des Musikverlages enteignet. Seine Flucht in die USA endete in Belgien: Nach dem Tod seiner Frau in Brüssel - als Jüdin bekam sie das zur Behandlung ihres Diabetes nötige Insulin nicht - wurde er verhaftet, nach Auschwitz deportiert und dort am 17. September 1942 mit 74 Jahren ermordet.

Seine beiden Söhne waren bereits Mitte der 30er-Jahre emigriert. Max Hinrichsen gründete in London einen Ableger des Peters-Verlages, Bruder Walter tat Gleiches in New York. Und er war es, der als Offizier der US Army 1945 nach Leipzig zurückkehrte, bis zur Verstaatlichung den väterlichen Verlag führte und die Stiftungsgüter des Vaters an die Stadt Leipzig an sich brachte - und nach New York, wo sie Jahre nach Walters Tod 1969 zum Verkauf angeboten wurden, wie der Original-Bach, der 1982 in die Schweiz gelangte - eben zum 1999 verstorbenen Industriellen, Mäzenaten und Dirigenten Paul Sacher. Dessen 1973 gegründete Stiftung sammelt eigentlich Autografen von Komponisten des 20./21. Jahrhunderts. Insofern war der Verkauf - ein Ausnahmeakt für die Stiftung - für dessen Bestand auch eine Bereinigung.

Wenngleich unterm Strich eine mit buchhalterischem Verlust: Die Sacher-Stiftung hatte den Leipzigern 2014 auf Anfrage das Manuskript exklusiv zum Kauf angeboten. Dabei hätte sie das Dreifache des erzielten Preises erlösen können: Gutachter schätzen den Wert des nun der Spekulation entzogenen Manuskripts auf drei Millionen Euro. Wollny handelte die Basler herunter. Mehr als zwei Millionen, sagt er, hätte er nicht vertreten können.