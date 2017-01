Und wenn sie auch gestorben sind ...

Von Jens Eumann

erschienen am 03.01.2017



Tol Galen. Ein neues Buch von Tolkien? 44 Jahre nach dem Tod des Schriftstellers? Echte Fans wird das nicht wundern. Begeistert sind sie allemal. "Ich habe richtig geweint, als ich die Nachricht las ... weil ich so glücklich bin", schreibt Chat-Teilnehmerin Suzianna auf der Internetseite der britischen Tolkien-Gesellschaft. Die Botschaft war die Ankündigung, dass die Geschichte von "Beren und Luthien", ein ganzes Buch füllend, noch einmal veröffentlicht wird.

Der englische Sprachprofessor John Ronald Reuel Tolkien wäre am heutigen Dienstag 125 Jahre alt geworden. Anlässlich des Jubiläums erscheint im Mai der neue Band. Dass die Vielfalt der Geschichten aus der Fantasie-Welt der Romane "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" mit dem Tod ihres Erfinders nicht erschöpft war, hatte bereits vier Jahre nach diesem Tod "Das Silmarillion" gezeigt. Das 1977 erschienene Werk erzählt von der Entstehung des Universums Ea, in dem die Welt Arda mit ihren verschiedenen Kontinenten liegt, inklusive des zentralen Kontinents Mittelerde. Tolkiens Sohn Christopher, der den literarischen Nachlass seines Vaters verwaltet, gab das Werk heraus, und eingeschworene Fans jubelten. Sie waren begeistert, Hinweise zu finden, woher der Zauberer Gandalf kam. Begeistert, die im "Hobbit" und im "Herrn der Ringe" in alten Liedern angedeuteten Legenden nachzulesen. Begeistert, die Stammbäume der Helden nicht mehr nur in Listen vorliegen zu haben, sondern Abenteuer der Ahnen zu erleben. Für lediglich geneigte Leser war das "Silmarillion", auch wenn es im Folgejahr seines Erscheinens den Fantasybuch-Preis gewann, vor allem eins: schwere Kost. Nicht, weil die Entstehung Mittelerdes, Valinors, der Untergang Numenors, die Verwüstung der Welt durch Oberbösewicht Melkor nicht interessant gewesen wären: Doch presst das Buch Geschehnisse aus vier Mittelerde-Zeitaltern auf etwa 500 Seiten - was herauskommt, ist ein Schweinsgalopp von der Entstehung Eas bis zu den Ringkriegen.

Auch die Geschichte von Beren und Luthien wird im "Silmarillion" erzählt. Eine Geschichte unsterblicher Liebe, wie sie im "Herrn der Ringe" durch die Heirat der Elbenfrau Arwen und König Aragorns nochmal aufgegriffen wird. Wie Arwen hatte auch deren Ahnfrau Luthien für ihre Liebe auf ihre Unsterblichkeit, das Privileg der Elben, verzichtet. Luthien liebte einen Menschen, Beren, einen großen Krieger mit großem Herzen, der weder Fleisch aß noch Tiere tötete. Es sei denn, sie hatten sich in den Dienst des dunklen Herrschers Morgoth gestellt. Das ist der Elbenname Melkors. Der im "Herrn der Ringe" allmächtige Sauron war im ersten Zeitalter übrigens nur der Handlanger Melkors.

Luthiens Vater Thingol stellt, um seine Tochter nicht einem sterblichen Menschen überlassen zu müssen, Beren eine Aufgabe, bei der dieser wahrscheinlich den Tod finden muss. Aus der Krone Morgoths soll Beren ihm einen der drei geraubten Silmaril-Steine bringen. Seit der Elben-Herrscher Feanor in den drei Steinen einen Teil des Lichts der beiden einst die Welt erleuchtenden Bäume Valinors einfing, sind die Silmarilli das größte von Elben erschaffene Wunder - und lösen ähnliche Gier aus wie später der "eine Ring" Saurons: Berens und Luthiens Suche nach den Silmarilli ist also nicht minder gefahrenvoll als die Reise der Gefährten im "Herrn der Ringe". "Beren und Luthien sind das Herz des Mittelerde-Legendariums. Selbst 'Der Herr der Ringe' war im Vergleich dazu ursprünglich nur Randwerk", fachsimpelt ein Chat-Teilnehmer, der sich Maeglin nennt, bei der Tolkien-Society. Fakt ist, dass das Paar Tolkien sehr am Herz lag: Sein Schicksal trägt, fantasiereich geschmückt, autobiografische Züge.

Hart geprüft war schließlich auch Tolkiens Liebe zu seiner späteren Frau Edith Mary Bratt, die er mit 16 kennenlernte. Mit 12 war Tolkien verwaist, seine Mutter hatte die Vormundschaft für ihn und den jüngeren Bruder einem katholischen Priester übertragen. Dieser wollte Tolkiens Beziehung zu einer drei Jahre älteren Protestantin nicht dulden: Vater Morgan drohte Tolkien, ihm die akademische Ausbildung zu verwehren, wenn er nicht bis zum 21. Geburtstag jeden Kontakt zu Edith abbrach. Tolkien hielt sich an das Verbot, vergaß Edith aber nicht und warb bei Eintritt seiner Volljährigkeit erneut um sie. Doch viel Zeit blieb ihnen auch dann nicht: Im Folgejahr begann der Erste Weltkrieg. In einem Brief äußerte Tolkien Bewunderung gegenüber seiner Frau, die bereit gewesen war, einen Mann ohne Job zu heiraten, einen mit wenig Geld und keinerlei Aussichten, als im Feld getötet zu werden. Doch Tolkien überlebte, und seine Fronterfahrungen aus Flandern schlichen sich später in seine Werke. Das leichenübersäte Feld der Schlacht an der Somme, an der der Autor teilnahm, fand sich in den Totensümpfen im "Herrn der Ringe" wieder.

Die erste Begegnung Berens mit Luthien, der diese tanzend auf einer Wiese am Ufer eines Flusses erblickte und dahinschmolz, verortete Tolkien im wahren Leben in Yorkshire. "Ich habe Edith nie Luthien genannt", sagte er nach dem Tod seiner Frau: "Aber sie war der Ursprung der Geschichte, die zum Kern des Silmarillions wurde. Sie wurde auf einer Waldlichtung nahe Roos in Yorkshire erdacht." Dort hatte Tolkien nach Rückkehr von der Front einen Kommandeursposten und konnte trotz Militärdienstes zeitweilig mit seiner Frau zusammenleben. "Zu dieser Zeit war ihr Haar rabenschwarz, ihre Haut so rein, ihre Augen strahlender, als ihr sie kennt. Und sie konnte singen und tanzen." Worte, die er mit Wehmut formulierte, denn er fügte an: "Aber die Geschichte hat sich verbogen. Ich allein bin übrig und kann nicht vor den unerbittlichen Mandos treten, um für uns zu bitten."

Im Fantasie-Universum Ea hütet der Engel Mandos das Haus der Toten: Nach Berens Tod erweicht Luthien Mandos mit ihrem Gesang - so sehr, dass Beren ein zweites Leben gewährt wird. Allerdings bezahlt Luthien dafür mit dem Verlust ihrer Unsterblichkeit. So lebten beide noch einmal 40 Jahre gemeinsam auf der Insel Tol Galen im Fluss Adurant. Auf dem Grabstein seiner Frau, die zwei Jahre vor ihm starb, ließ Tolkien unter den Namen Edith Mary Tolkien den Namen "Luthien" gravieren. Als er selbst am 2. September 1973 starb, folgten sein Name John Ronald Reuel Tolkien und "Beren". Es liest sich wie ein Wunsch.