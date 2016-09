Unheile Welten

In den Bildern der Künstlerin Uta Zaumseil ist nichts, wie es scheint: In aufwendigen Drucken gestaltet die Thüringerin Alltagsszenen, die so gar nichts Alltägliches haben - zu sehen jetzt in der Galerie Borssenanger.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 30.09.2016



Chemnitz. In den Bildern von Uta Zaumseil lebt ein Geheimnis. Viele ihrer Motive wirken auf den ersten Blick wie Alltagsszenen, Schnappschüsse aus dem unmittelbaren Erleben der Künstlerin - woher sie tatsächlich auch ihre Inspiration nimmt. Aber irgendetwas stimmt nicht in diesen Szenen: In "Glückliche Zeiten" sitzt ein Kind auf den Schultern einer erwachsenen Frau, der Mutter vielleicht. Beide recken die Hände nach oben, die Frau winkt in die unbestimmt Ferne, das Kind wirft anscheinend Plüschtiere in die Luft, braun und weiß, die kopfüber nach unten stürzen. Die Frau steht auf einer fahl-giftig-gelben Wiese neben einer gelben Scheibe, als wäre die Sonne auf die Erde gefallen. Sind dies also wirklich "glückliche Zeiten" oder nur die weniger unglücklichen?

Am "Atelier", in dem ein großer Mensch, der Künstler offenbar, dunkel und drohend auf der Heizung steht, klingelt eine junge Frau in Turnkleidung am Fenster - was mag sie wollen? Kommt das blühende Leben zur Kunst und wird von dieser bedroht? Im "Tapetenwerk" sitzt eine dunkle Figur auf einem dunklen Sofa vor einer wiederum fahl tapezierten Wand. Macht die Tapete traurig? Ist das Tapetenwerk stillgelegt, muss der Mensch auf dem Sofa sich neue Beschäftigung suchen? Oder: In einem titellosen Bild stützt sich ein Mensch auf einen orientalisch gemusterten Teppich, hat ein verschnürtes schwarzes Paket auf dem Rücken - das Päckchen, das jeder zu tragen hat? Die Last, die du nicht trägst?

Uta Zaumseil, geboren 1962 in Greiz, schöpft ihre Inspiration aus dem täglichen Leben, dem täglichen Erleben, das in Form von Fotofragmenten auch Eingang in ihre Bilder findet. Dort verbinden sich die realen Bilder mit fiktiven Elementen. Farbflächen, oft etwas fahl und gedämpft, wenige leuchtend, klare Farben, die fast wie Fremdkörper in ihren Holz- und Linolschnitten wirken, die nicht in größeren Auflagen, sondern oft als Unikate gedruckt werden.

Diese oft großformatigen Blätter, die den Betrachter auf den ersten Blick oft freundlich anlächeln, sind wie Spiegelbilder einer unheilen, desorientierten Welt, in der nichts ist, wie es scheint. "Pias Bild" etwa könnte eine Idylle sein: ein Boot einsam auf einem glitzernden See - aber das Boot scheint zu voll, dem Boot fehlen die Ruder, am Himmel drängen sich Wolken, als bereiteten sie sich auf einen Weltuntergangsregen vor. Zaumseils Bilder lassen Raum für eigene Interpretationen, erzählen Geschichten in Andeutungen, die der Betrachter sich selbst zu Ende ausmalen kann. Dennoch wirken die im Bild festgehaltenen Szenen mit ihren oft hintergründigen oder ganz fehlenden Titeln nicht wie Botschafter eines elitären Geheimwissens, sondern eher wie die freundlichen Gesichter des alltäglichen Grauens, der kleinen Lebenslügen oder Vorspiegelungen verdrängter Tatsachen. Wie in einem Krimi, in dem alles offen liegt, aber nicht recht zusammenfinden und zusammenpassen will. Das ist eine leise, aber großartige Kunst - und sehr sehenswert.

Die Ausstellung "Neue Bilder" von Uta Zaumseil ist bis 15. Oktober in der Galerie Borssenanger Chemnitz zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis freitags 13 bis 18 und samstags 11 bis 15 Uhr. www.borssenanger.de