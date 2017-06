Von Johann-Christof Laubisch

erschienen am 16.06.2017



Es ist für jeden etwas dabei: vom poppigen-melodiösen über den witzig-sozialkritischen bis hin zum düsteren Straßenrap: Deutscher Hip Hop ist in den letzten Jahren durch viele Vertreter der jeweiligen Subgenres endgültig salontauglich geworden. Während sich auch viele Medien, sowohl aus dem Genre selbst als auch größere Formate wie beispielsweise das "Neo-Magazine Royale" von Jan Böhmermann, sich gerne den angesagten Hip-Hop-Künstler widmen und die Künstler dadurch noch populärer werden, wird der deutsche Untergrund-Rap weiterhin meist sträflich ignoriert. Dabei gibt es gerade dort bemerkenswerte Talente. Einige davon sollen daher hier nun vorgestellt werden.

Bleiben wir zunächst in der Region. Der Rapper Kritikal 27 kommt aus Leipzig, rappt seit circa fünf Jahren und hat vor Kurzem seine zweite offizielle Platte "Reinweißflows" rausgebracht. Ziemlich lässig und entspannt rappt das Multitalent, das neben dem Musizieren noch mit der Spraydose unter dem Pseudonym "K27" unterwegs ist, über seine Stadt, seine friedfertige Lebenseinstellung gegenüber seinen Mitmenschen. Direkt um die Ecke, aus Halle an der Saale bringen die drei Jungs Kay Funk, Sleep'n'Eat und Skribble seit dem Jahr 2004 bemerkenswert frische Tracks raus. Vor Kurzem kam das neuste Werk "Sechserpaschdistance" auf den Markt, auf dem der Crewname "Deux Monsieurs De Phonk" definitiv Programm ist: Frech und sympathisch mit einem Hauch Sozialkritik rappen die Hallenser auf funklastigen Produktionen in der klassischen Kombination Rapper, Dj und Produzent.

Aus dem kühlen Norden, genauer gesagt aus Flensburg, kommt die Rapperin Antifuchs. Mit kratziger Stimme und schwarzer Fuchsmaske mischt die Blondine bereits seit 2013 die Rapszene auf, leider immer noch etwas unter dem Radar. Dass Frauen es in dieser männerbeherrschten Welt des Hip Hop schwer haben, scheint so etwas wie ein Gesetz zu sein - dabei tanzt sie gekonnt über eine vielfältige Auswahl von Beats, bleibt dabei sehr bodenständig und hebt auch nicht den moralischen Zeigefinger, um den Hörer etwas über Emanzipation zu erzählen. Muss sie auch gar nicht, denn ihr Auftreten und ihre Musik sind Emanzipation genug. Dieses Jahr soll noch ein neues Album kommen.

Gehen wir nach Berlin. Dort hat man aktuell das Gefühl, dass das Zepter der Rap-Hauptstadt abgegeben wurde. Doch der Schein trügt, denn es gibt, schon auf der Grund der Geschichte und der Größe der Stadt, ein Haufen richtig guter Untergrundrapper. Im Westen der Stadt, genauer in Charlottenburg, macht seit letztem Jahr ein gewisser Mista Meta auf sich aufmerksam. "Unternehmer Flows" hieß seine letzte EP und kommt direkt, dreckig und mit schnodriger Straßenattitüde daher. Der Nachfolger "Money Calls" soll auch noch dieses Jahr um die Ecke kommen. Weiter nördlich in Berlin, aus Wedding, kommt Quame, ein Berliner Urgestein in der Hip-Hop-Szene. Als Rapper und Videoproduzent ist er vielen Berlinern ein Begriff und nach einigen Jahren, veröffentlichte Quame 2017 seine EP "65 Nightmares". Allein schon seine Erscheinung ist einzigartig: groß, senegalesischer Abstammung, mit einer basslastigen Stimme brettert er über die Beats und spuckt dabei düstere Reime.

Doch auch aus dem Osten der Stadt, der bis heute leider etwas unterrepräsentiert in der deutschen Rap-Szene ist, kommt frischer Wind aus dem Untergrund. Ein gar nicht so unbeschriebenes Blatt ist Janco, der früher unter dem Namen Till Ill schon mit namenhaften Rappern wie Laas Unltd. zusammenarbeitete. Jetzt hat er unter seinem neuen Pseudonym innerhalb kürzester Zeit zwei EPs an den Start gebracht: Auf "Lilyhammer" und "Anarkai" zeigt der Rapper, wie technisch versiert seine Musik ist: wütend, reflektiert und rotzfrech. Seit letztem Jahr ist auch Mc Bomber durch das Signing bei Frauenarzt mehr Leuten ein Begriff als noch zu seinen "Pberg-Battletape" Zeiten. Der freche Ostberliner bringt ein recht großes Umfeld an Kollegen an den Start, die allesamt sehr interessant sind, unter anderem Shacke One. Doch besonders auffällig ist das Rapper-Produzenten Duo MXM und Pavel. Dieses Jahr erschien, nach zwei Mixtapes, das erste offizielle Album "Dreiviertel der Kraft", auf die die beiden Prenzlauerberger den ersten Meilenstein gesetzt haben, wobei vor allem die Produktionen von Pavel bemerkenswert sind. MXM reimt sympathisch und gekonnt über Samplebeats, und man hat das Gefühl, an einem sonnigen Sommertag im Mauerpark ein Bier trinken zu wollen.