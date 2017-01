Verhör ohne Gnade

Am Freiberger Theater wird ein Mörder gesucht. Der Psychothriller von John Wainwright ist ein spannendes Kammerspiel.

Von Uta Trinks

erschienen am 11.01.2017



Freiberg. Adam Barklay kann nicht mehr - und bricht zusammen. Das war so nicht zu erwarten gewesen, denn der renommierte Rechtsanwalt hatte das nüchterne Büro (Ausstattung: Marlit Mosler) von Chief Inspector John Parker betreten, um lediglich ein paar Unklarheiten in einer früheren Aussage auszuräumen. Doch es war dann anders gekommen. Stundenlange Befragungen hatten sich angeschlossen. "Das Verhör" spitzte sich zu: Aus dem Zeugen wird der Tatverdächtige. Zwei Mädchen sind innerhalb einer Woche vergewaltigt und später tot aufgefunden worden. Eins davon hatte Barklay entdeckt und die Sache der Polizei gemeldet. Und jetzt schwebt in dem Kriminalstück von John Wainwright der Verdacht des Mordes über ihm.

Zur Premiere am Samstag im Freiberger Theater saß das Publikum wie gebannt und spendete zum Schluss langen Applaus für die Inszenierung von Klaus-Peter Fischer. Was das Publikum sonst im krimiüberfluteten Fernsehen geboten bekommt, lief als beklemmend-spannender Thriller auf der Bühne live ab. Die Theaterleute setzen sich so natürlich ungezählten Vergleichen aus. Aber verstecken müssen sie sich da nicht, auch wenn die kleine Bühne in der Borngasse besser zu dem Stück gepasst hätte. Denn was hier in Gang kommt, ist ein Krimistück, das weniger durch äußere Aktionen als vielmehr über die psychologische Seite funktioniert.

"Gehirnwäsche" (englisch Brainwash) heißt der Roman von John Wainwright (1921-1995), der dem Stück zugrunde liegt. Mit spannenden Texten kannte sich der Brite aus. Bei der Suche nach der Wahrheit in dem bereits zweimal verfilmten "Verhör" - die französische Version von 1981 u. a. mit Lino Ventura, Michel Serrault und Romy Schneider - bröckelt die Fassade der Gutbürgerlichkeit immer mehr. Barklays Vorliebe für sehr junge Mädchen kommt ebenso ans Licht wie die Unaufrichtigkeit seiner Angetrauten, die davon weiß, aber weiter die glückliche Ehefrau mimt, weil das glamouröse Leben an der Seite eines Staranwalts zu verführerisch ist. Es ist ein Spiel zwischen Schein und Sein, Fakten und Vorurteilen. Andreas Pannachs Chief Inspector John Parker ringt mit sich selbst, weil er Barklay gut kennt, und ehrlich um die Wahrheit, indem er ihn gnadenlos in die Mangel nimmt. Michael Berger lässt Barklays Arroganz und Selbstsicherheit Stück für Stück in sich zusammenfallen. Und Inspector Hastings ist bei Andreas Kuznik der Ermittlerkollege, der seine Verachtung und Vorverurteilung gegenüber Barklay in Psychoterror ummünzt. Am beeindruckendsten macht Conny Grotsch als Lilian Barklay die Falschheit des Establishments deutlich, dem die Moral längst abhanden gekommen ist. Der Zuschauer kommt als stiller Beobachter nicht umhin, sein Urteilsvermögen auf den Prüfstand zu stellen.

Nächste Aufführungen "Das Verhör" ist erneut am 14. und 15. Januar im Theater Freiberg zu sehen. Kartentelefon: 03731/ 358235. mittelsaechsisches-theater.de