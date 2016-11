Verleger Gerhard Steidl überlässt Dresdner Schule Fotobücher

erschienen am 16.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Verleger Gerhard Steidl überlässt einer Dresdner Schule 700 seiner Fotobände. Der 66-Jährige wurde am Mittwochabend zur Übergabe der Kunstbücher in der Shift School for Photography Dresden erwartet. Die 2014 gegründete Einrichtung will sich internationalen Entwicklungen in der Fotografie widmen und nun Einblick in die Fotobücher geben, die bisher im Steidl Verlag erschienen sind. «Diese Bibliothek ist eine Schule für die Augen», erklärte Steidl laut einer Mitteilung der privaten Shift School.

Die Sammlung verspricht einen Überblick über 30 Jahre internationale Fotografiegeschichte und Buchgestaltung. Die Präsentation ist dabei in mehrere Themenbereiche unterteilt und umfasst beispielsweise Arbeiten von Josef Beuys und Klaus Staeck sowie die Geschichte der amerikanischen Fotografie. Eine Abteilung bleibt dem Wirken von Karl Lagerfeld als Architekturfotografen gewidmet.