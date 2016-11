Verliebt in Melodien

Zwei Sängerinnen eröffnen wunderbare Sphären für Bellinis Oper "Romeo und Julia" in der Freiberger Nikolaikirche. Ein Fest für die Ohren.

Von Marianne Schultz

erschienen am 30.11.2016



Freiberg. Jubel! Mit Bellinis Belcanto-Oper "Romeo und Julia" in italienischer Sprache landet das Mittelsächsische Theater einen Volltreffer, und die vielfach von Strauss bis Strauß erprobten Sänger können sich gesangstechnisch in einer besonders kunstvollen Stilistik bei gnadenlos schönen Melodien austoben. Allen voran Barbora Fritscher, die Mezzosopranistin, in der Hosenrolle des Romeo, und die zauberhafte Lindsay Funchal als Julia entwickeln eine solche Spielfreude, die dramatisch packt und emotional berührt. Romeo, der zornige Heißsporn, der verliebte Junge: Fritscher hat hier ihre wahrscheinlich beste Rolle bislang gefunden, glühend männlich, zart und brutal, spielt sie raumgreifend auf einer reichhaltigen Klaviatur, singt mit weichem, wunderschönem Timbre das Riesenspektrum an musikalischen Einfällen. Ebenso Lindsay Funchal, deren Erscheinung zart, aber nicht zögerlich ist: Eine allumfassende Liebe auf Leben und Tod wird hier begreiflich. Sängerisch vollendet, meistern sie ihre Partien mit einer Leichtigkeit, die nichts von der Schwierigkeit der Noten spüren lässt. Die hohen Lagen der beiden klingen ausgezeichnet zusammen, die Stimmen schmiegen sich kraftvoll wie zart in- und umeinander und machen das tiefe Gefühl dieser Liebe, die nur im Himmel Erfüllung finden kann, glaubhaft. Allzu schwer macht es Bellini seinem Publikum aber auch nicht, dieses Werk zu mögen. Die starken, reich ausgeschmückten Melodien und deklamatorischen Passagen faszinieren in jeder einzelnen Szene. Der Erste Kapellmeister Juheon Han hält das Heft fest in der Hand, die halbszenische Umsetzung lässt der Musik den gebührenden Vortritt. Dem gut geführten, klanglich überzeugenden Männerchor kommt eine umfassende Rolle zu, Volk, Krieger, Hofstaat zu sein.

Der Raum der heutigen Konzertkirche entwickelt hier seine besonderen Vorzüge: Die Aufführung ist modern und zeitlos und stark konzentriert auf die Liebenden.

Wer Shakespeare vermisst, liegt richtig: Der junge Bellini (1801- 1835) hat nicht dessen Tragödie vertont, sondern einen neoklassischen Stoff. Stark vereinfacht, handelt es sich um eine Liebe vor dem Hintergrund kriegerischer Auseinandersetzung. Romeo liebt Julia - sie gehört dem Clan der Capuleti an, deren Oberhaupt Capellio von Sergio Raonic Lukovic mit eiserner Hand geführt wird. Er hat Tebaldo (Derek Rue) für Giulietta bestimmt, die aber Romeos Liebe erwidert, dem Anführer der Montecchi. Die besondere Tragik eines klugen Plans: Romeo findet die scheinbar tote Julia, nimmt Gift, Julia erwacht und tötet sich vor den herbeieilenden Capuleti. Ein letztes Mal singen Romeo und Julia zusammen. Berührend schön!

Nächste Aufführungen in der Nikolaikirche Freiberg am 18., 20., 22. und 28. Dezember. Kartentelefon: 03731/358235.

mittelsaechsisches-theater.de