Vertanzte Bilder von Edward Hopper

Einsam in der Großstadt? So leicht macht es sich das Ballett Chemnitz nicht und zeigt eine erstklassige Spektralanalyse der Psyche von Großstädtern.

Von Marianne Schultz

erschienen am 11.11.2016



Chemnitz. Es ist ein richtig großer Stoff, der sich hier aus einzelnen Geschichten zu einem Gesamtbild formt. Die Ballett-Uraufführung "Gesichter der Großstadt" in Chemnitz nimmt die Gemälde von Edward Hopper (1882-1967) zum Ausgangspunkt. Hopper war ein bedeutender Vertreter des amerikanischen Realismus. Die fast fotografisch genauen Bilder des Malers zeigen Momentaufnahmen voller Klarheit, aus denen lebendige, wahrhaftige Geschichten werden: schöne, stolze Menschen, die um ihre Selbstachtung und ihre Werte kämpfen, die einerseits gewandt und selbstsicher auftreten, bereit zum gesellschaftlichen Konsens, andererseits die Fassung verlieren, wenn sich ihre Gefühle der Selbstkontrolle entziehen. Sie ringen intensiv und feinnervig, und sie schaffen es, meistens jedenfalls, den Kopf oben zu behalten. Insofern ist es auch ein positiver Abend mit einer Botschaft: Lebe! Nicht aber: Funktioniere!

Die Choreografen Reiner Feistel und Yiming Xu (China) verwenden eine ausdrucksstarke Tanzsprache, die sehr ästhetisch und spannungsgeladen ist. Oft mit überraschenden Wendungen, suchen sie die vollkommene Wahrhaftigkeit, die aus den Werken von Hopper spricht, wie sie längst ein Millionenpublikum fasziniert hat. Filmwerke wie "Psycho", "Casablanca" oder "The Million Dollar Hotel" haben in Hoppers Bildern ihren Ursprung, und auch das Chemnitzer Ballett ist auf bleibende Eindrücke eingeschworen. Irgendwie scheint man die Frau im roten Kleid auf Hoppers Bild "Nighthawks" (Nachtfalken im Sinne von Nachtschwärmer) zu kennen, die in gelangweilter Pose an der Bar verharrt. "Nighthawks" ist Ausgangspunkt für eine Reise durch amerikanische Tage und Nächte, die einerseits Kunstkenner mit wesentlichen Arbeiten von Hopper beglücken. Andererseits ist die Bildsprache so deutlich realistisch, dass man auch ohne Kenntnis von Hoppers Werken auskommt. In "Nighthawks" wartet man in der Bar, doch die Gedanken der Anwesenden kreisen, man lauert, nimmt Kontakt auf. Wie tickt der andere? Sind diese Humphrey-Bogart-Typen gefühlsarm, versteinert, gewalttätig oder zu Wärme fähig? Das alles wird stimmungsvoll ausgetestet, schmilzt sehnsüchtig unter Frank Sinatras "I Will Never Smile Again" dahin. In einer weiteren Szene begegnet man der Frau am Fenster, vielleicht ist sie erwacht, auf jeden Fall ist sie allein, fast überwirklich erlebt sie ihren Traum von Liebe. Große Energie bezieht die Szene der Frau im Office aus ihrer Berufstätigkeit. Sie trägt elegantes Blau, ist selbstbewusst, will gleichberechtigt sein und soll sich doch unterwerfen. Für Emanzipation zahlt sie einen hohen Preis. Es wird auch heiter an einem Sommerabend: ein Girl, ein Junge im Spiel. Wie keck Isabel Domhardt ihren Part meistert, ist aller Augen wert. Sie steht für ein großes Ensemble, das sagenhaft in Form ist. Tänzer wie Milan Malac, Helena Gläser, Natalia Krekou, Alanna Saskia Pfeiffer und Tarah Malaika Pfeiffer prägen unter die Haut gehende Typen.

Es ist ein Vorzug dieses Abends, dass die Künstler einerseits in Kostümen der eleganten 1940er- bis 60er-Jahre stecken, wie sie auch Hopper gemalt hat, andererseits ihr Leben zeitlos modern ausleben. Das macht den Abend besonders raffiniert.

Nächste Aufführungen am Samstag sowie am 18. November.