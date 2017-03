Verunsichert bis in die letzte Faser des Körpers

Erfolgsautor Lutz Hübner meint: "Die Firma dankt". Der Held in seinem Bühnenstück aber ist sich da überhaupt nicht sicher - wie man am Mittelsächsischen Theater sehen kann.

Von Uta Trinks

erschienen am 24.03.2017



Freiberg/Döbeln. Warum ist er hier? Was wird von ihm erwartet?` Adam Krusenstern kann sich keinen Reim darauf machen, dass er in das Landhaus der Firma eingeladen wurde - auf ein Wochenende. Denn gerade hat es im Unternehmen Umstrukturierungen gegeben, und von den leitenden Mitarbeitern ist allein er übrig geblieben. Wird ihm nun hier sein Rauswurf verkündet - nach zwanzig Jahren Betriebszugehörigkeit? Krusenstern liegt auf einem riesigen roten Ledersofa, doch er ist angespannt bis in die letzte Faser seines Körpers.

"Die Firma dankt" nennt sich Lutz Hübners Stück, mit dem das Mittelsächsische Theater einen bitterbösen Blick auf die moderne Arbeitswelt wirft. Undurchschaubarkeit scheint deren oberstes Prinzip zu sein. Für Krusenstern fühlt sich das bedrohlich an, da er nicht weiß, wofür oder gegen wen er kämpfen soll. "Das hier ist Urlaub", sagt man ihm, doch der korrekt im Anzug Gekleidete kann nicht lockerlassen, das dicke Ende lauert irgendwo.

Als einer der am meisten gespielten Dramatiker auf deutschen Bühnen kann Lutz Hübner ("Frau Müller muss weg") einmal mehr im Publikum auf einen großen Wiedererkennungseffekt seiner Geschichte bauen. Ralph Sählbrandts Adam Krusenstern zeigt sich völlig irritiert. Als Entwicklungsingenieur darauf geeicht, Entscheidungen zu treffen, startet er den Versuch, diese nicht greifbare Situation zu strukturieren. Doch die von ihm initiierte Besprechung im alten Stil, um Handlungsziele festzulegen, läuft komplett ins Leere. Die Regie von Arnim Beutel entwickelt in dem kühlen und aufs Wesentliche reduzierten Bühnenbild von Tilo Staudte das Kafkaeske der Situation so schlüssig, dass sich die Beklemmung bis in den Zuschauerraum fortpflanzt. Lutz Hübner hütet sich davor, die Zuschauer in eine Denkrichtung zu lenken. Bewährtes gilt nicht mehr, aber es heißt auch: "Das Neue ist keine Qualität an sich." Alt und Neu - zwei inkompatible Welten. Keine will und kann mit der anderen etwas anfangen. So sehr man Krusenstern zunächst als Opfer empfinden mag, entpuppt er sich doch auch als verkrustetes Gewohnheitstier. Ella (Conny Grotsch) und John (Michael Berger), ebenfalls noch von der alten Crew, erweisen sich als Erfüllungsgehilfen von Sandor Meyer (Oliver Niemeier als cooler, respektloser Typ ganz anderer Schule) - obwohl sie wissen, dass auch sie bald überflüssig sind. Doch, solange es geht, bleiben sie Figuren in diesem surreal-unmenschlichen Spiel, in dem der Einzelne nichts zählt. Verunsicherung hängt im Raum. Auch bei den Zuschauern, die einen Moment brauchen für ihren Schlussapplaus.