Viel Drama-Queen, etwas Lady Gaga

Hochgenuss im Hinterland: Die Leipziger Sopranistin Simone Kermes sorgte in der kleinen Hirschfelder Dorfkirche für weitgereiste Gäste und internationales Niveau.

Von Katrin Mädler

erschienen am 13.03.2017



Hirschfeld. Wohin der Abend mit Simone Kermes gehen würde, zeigte die schon bei ihrem Kleid: Wer hätte gedacht, dass ein ausladender, bodenlanger Reifrock als typische Rokoko-Mode auch über einen schwarzen Minirock getragen werden kann? Dafür ist die 46-jährige Leipziger Sopranistin mit Auftritten in der ganzen Welt bekannt: Die Vergangenheit hernehmen und ordentlich durchmischen.

Als "Lady Gaga der Klassik" bezeichnete sie Moderator Achmed Neef von der Kirchgemeinde Hirschfeld, die sich zum Ziel gesetzt hat, einen Star nach dem anderen ins Dorf zu bringen. Der Vergleich saß - eine Show in einem abgefahrenen Kostüm kann auch in der Musik den letzten Reiz ausmachen, und die selbstbewusste Inszenierung von Simone Kermes am Samstagabend in Hirschfeld sorgte dafür, dass das Publikum an der Frau hängenblieb, egal was sie tat.

Die Musik-Diva wirkte wie eine Drama-Queen im positiven Sinne. Schon die Auswahl der vorgetragenen Werke zielte auf den höchstmöglichen Effekt ab. Stücke vom Barock bis in die Moderne versprach das Programm, und alle vierzehn ermöglichten Simone Kermes den großen Auftritt - sanft, leise, laut, wild, manchmal fast wütend. Die zweifache Echo-Klassik-Preisträgerin meisterte mit ihrer starken Sopranstimme hinter grell-pinkem Lippenstift alles: Antoine Boissets aufregendes "Quelles beautés, ô mortels" aus der Barockzeit und Giovanni Battista Bononcinis wehmütiges "Ombra mai fu", das später Händel für sich entdeckte, bis zu Leonard Bernsteins modernerem "Glitter and be gay" - alles mit jazzigen Einlagen und großen Gesten zwischen Opernstar und Popmusikerin.

Eine Situation war ergreifend und typisch für den ganzen Abend: Die Musiker, bestehend aus Echo-Klassik-Preisträger Daniel Heide am Klavier, Mathias Eichhorn am Bass und Jan Roth am Schlagzeug, stimmten in Henry Purcells "Music for a while" ein, stoppten, hielten inne, und Simone Kermes erhob langsam ihre Stimme, nur sie und immer lauter - nichts sonst war zu hören als ein fernes Knacken von Holz irgendwo in der Kirche. Außerdem scheint es tatsächlich eine gute Idee zu sein, in einem Klassik-Konzert ein Schlagzeug einzusetzen: Johann Sebastian Bachs "Du bist bei mir" begann klassisch mit Klavierklängen, dann setzte das Schlagzeug ein und erzeugte einen ungewohnten Rhythmus. Auch eine Schlagzeug-Soloeinlage an anderer Stelle ließ sich von der Musikrichtung überhaupt nicht mehr einordnen, aber begeisterte die fast 300 Zuhörer: Jan Roth war noch nicht fertig, da ging der Applaus schon los.

Simone Kermes meinte am Schluss: "So modern kann alte Musik sein, und zeitlos." Zeitlos ist sie eigentlich nicht, ihre Begabung: Denn Kermes holt die alte Musik in unsere Zeit und macht sie damit angenehm.

Die Hirschfelder haben bewiesen: Es geht auch umgekehrt. Nicht immer müssen es die Landbewohner sein, die der Kultur hinterher reisen - meistens in eine größere Stadt. Unter den Zuhörern in Hirschfeld saßen Gäste aus München, Leipzig und Dresden.

Der örtliche Kirchenverein ließ keine Zeit zum Luftholen. Schon in der Pause kündigte Achmet Neef den nächsten internationalen Star zum Sommerkonzert am 15. Juli an: den armenisch-amerikanischen Pianisten Sergei Babayan.