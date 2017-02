Viel Kapital fürs Kapital

Wie sich mit Karl Marx noch heute eine ganze Menge Geld verdienen lässt

Von Klaus Walther

erschienen am 15.02.2017



Auch weil es den Proletariern aller Länder bisher nicht gelang, die Kapitalisten aller Länder zu beseitigen, ist Karl Marx keine vergessene Figur oder ein Mann von gestern. Seine Analysen der politischen und ökonomischen Verhältnisse seiner Zeit sind intelligente, bedeutsame Fragen zum Zustand der Welt. Obwohl Georg Bernard Shaw, der britische Spötter, meinte: "Den berühmten ersten Band des 'Kapital's habe ich tatsächlich gelesen, nur um zu entdecken, dass dieses Buch sonst niemand gelesen hatte."

Unlängst wurde bei einer Auktion in Frankfurt am Main ein Exemplar des ersten "Kapital"-Bandes angeboten. Die Erstausgabe dieser "Kritik der politischen Oekonomie" erschien 1867, also vor 150 Jahren, und ist nicht allzu häufig auf dem antiquarischen Büchermarkt zu finden. Erst nach dem Tod von Marx 1883 gab Friedrich Engels die beiden Folgebände des Werkes heraus.

So wurde dieses erste Buch des Gesamtwerkes mit dem Untertitel "Der Produktionsprocess des Kapitals" im Katalog mit einem Schätzpreis von 1600 Euro ausgeschrieben. Immerhin hatte das Exemplar eine eigenhändige Widmung des Verfassers - so war die Preisvorstellung durchaus nicht zu hoch. Doch dann geschah etwas, was weder Auktionator noch die Mehrzahl der Bieter im Saal erwartet hatten: Die Gebote stiegen und stiegen. "Das Kapital" war gesucht, wie es ja des Öfteren auch mit dem wirklichen Kapital geschieht. Der Zuschlag kam nach einem Bietergefecht bei 200.000 Euro.

Wer soviel Geld für diese 784 Seiten ausgeben kann, der hat sicher so manche Erfahrungen im "Produktionsprocess des Kapitals". So hatte sich Marx, der als armer Hund von den Zuwendungen seines Freundes Engels lebte, den Wertzuwachs seines Kapitals wohl nicht gedacht. Aber was auch er wusste: Die Wirklichkeit ist manchmal sehr viel anders als die Theorie.