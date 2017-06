Violinist Reinhard Goebel bekommt Bach-Medaille 2017

erschienen am 13.06.2017



Leipzig (dpa/sn) - Der Violinist und Dirigent Reinhard Goebel bekommt die Bach-Medaille 2017 verliehen. Er erhält die Auszeichnung der Stadt Leipzig am Samstag (17. Juni) im Rahmen eines Festakts im Festsaal des Alten Rathauses, wie das Bach-Archiv am Dienstag mitteilte. Goebel erhalte die Medaille für seine besonderen Verdienste um die Vermittlung alter Musik, hieß es.

Die Bach-Medaille aus Meißner Porzellan wird seit 2003 vergeben. Mit ihr werden Sänger, Musiker und Dirigenten gewürdigt, die sich um die Pflege des Bachschen Werkes verdient gemacht haben. Sie wird während des Bachfestes überreicht.