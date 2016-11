Vocalis Ensemble legt Weihnachts-CD auf

erschienen am 15.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Das Vocalis Ensemble aus Dresden legt pünktlich zur bevorstehenden Adventszeit eine passende CD mit Werken der Renaissance und Volksliedern aus Spanien vor. Mit dem Album «Feliz Navidad! - Weihnachten am spanischen Hof» erfülle sich für die Sänger und das Publikum gleichermaßen ein großer Wunsch, teilte das Ensemble am Dienstag in Dresden mit. Am 27. November soll die Musik der CD bei einem Konzert unter Leitung von Vitali Aleshkevich in der Pillnitzer Weinbergskirche erklingen. Zudem stehen Weihnachtslieder und Motetten aus Russland, der Ukraine, Polen, Skandinavien und mitteldeutschen Gefilden auf dem Programm.

Vocalis war 2007 von Studenten der Dresdner Musikhochschule gegründet worden und hat sich als achtstimmiges Ensemble einen Namen gemacht. Die jungen Frauen und Männer treten je nach Programm in unterschiedlichen Besetzungen auf und absolvieren pro Jahr bis zu 25 Konzerte. Insgesamt gehören zwölf Sängerinnen und Sänger zum Ensemble. Sie widmen sich sowohl Chorliteratur Alter Meister als auch Werken des 18. und 19. Jahrhunderts sowie zeitgenössischen Kompositionen. Bei Festivals wie dem Leipziger Bachfest 2016 errangen die Dresdner überregionale Aufmerksamkeit.