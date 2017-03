Volkskunstmuseum zeigt Kreationen von Dramaturgin

erschienen am 31.03.2017



Dresden (dpa/sn) - Geheimnisvolle Ei-Kunstwerke stimmen ab Samstag im Museum für Sächsische Volkskunst auf das Osterfest in zwei Wochen ein. Die traditionelle Frühlingsausstellung präsentiert diesmal das Eier-Theater der Dramaturgin Katharina Benkert (1923-2008), wie die Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) am Freitag mitteilten.

1992 war die damals 70-Jährige dem Aufruf des Museums gefolgt, ungewöhnliche, neuartige und experimentelle Ostereier zu gestalten. Die Ausstatterin des Dresdner Puppentheaters zauberte mit Perlen, Draht und anderen Materialien kleine Inszenierungen. Sie erzählen vom Kleinen Prinz, dem Tanz ums goldene Kalb und andere bekannte Geschichten.

Im Jägerhof, dem Museumsdomizil, führen traditionell bis Ostern Handwerker und Ostereier-Gestalter ihre Techniken vor und bieten Osterschmuck an. Bis zum 23. April 2017 können Kinder auch selbst tätig werden.