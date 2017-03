Vom Elend der entrechteten Frau

Das Eduard-von-Winterstein-Theater entführt mit der Oper "Madame Butterfly" ins historische Japan und bringt dabei zeitgemäße Kulturkonflikte auf die Bühne.

Von Sarah Hofmann

erschienen am 17.03.2017



Annaberg-Buchholz. Eigentlich hat sie ja alles richtig gemacht, die schöne Madame Butterfly. Sie ist klug, gebildet und bereit, ihren künftigen Gatten treu und inniglich zu lieben. Da es sich dabei um einen adretten Amerikaner auf Fernostbesuch handelt, bricht sie sogar mit ihrer eigenen asiatischen Kultur und nimmt seinen westlichen Glauben an. In der Inszenierung der Oper "Madame Butterfly" von Giacomo Puccini am Eduard-von-Winterstein Theater, scheitert die Dame jedoch kläglich. Sie verkennt das flatterhafte Wesen der Männer.

Denn Leutnant Linkerton (Frank Unger) bezirzt die Geisha zwar stimmgewaltig in den höchsten Tönen, interessiert sich aber hauptsächlich fürs Ehebett, macht sich nach dem Vergnügen schnurstracks aus dem Staub und lässt die verliebte Geisha allein zurück.

Während der Plot im aufgeklärten Japan der Gegenwart ein zwar ärgerliches, aber nicht weltbewegendes Intermezzo darstellen würde, gerät er im Japan des 19. Jahrhunderts zum dramatischen Akt. Als Frau besitzt die Butterfly kaum eigene Rechte, sie ist komplett abhängig von ihrem Umfeld. Dieses weiß durchaus, dass die Ehe mit dem Amerikaner nicht verbindlich ist, für die junge Japanerin bedeutet sie aber den Ausbruch aus der eigenen strengen Lebenswelt, ein Schritt gen Freiheit. Die Madame Butterfly gehört zur großen Kür einer jeden Primadonna, in Annaberg bekam die Sopranistin Bettina Grothkopf die Rolle. Eine spannende Wahl, denn bei der Sängerin handelt es sich nicht um ein fragiles, sanft säuselndes Mädchen, sondern um eine Frau mit durchaus dominanter Stimme.

Nach vielen eher leisen und unterwürfigen Passagen, konnte sie sich gerade zum Ende hin zunehmend freispielen und Puccinis opulente Klangwelten mit Leben füllen.

In Zwiesprache mit ihrer Dienerin und dem amerikanischen Konsul Sharpless, gespielt von Therese Fauser und Jason-Nandor Tomory, die beide durchweg stimmlich überzeugten, brachte Bettina Grothkopf schrittweise den Verlust sämtlicher Illusionen, Hoffnungen und letztendlich des Kindes, auf die Bühne.

Das tragische Ende ihrer Rolle brachte sie spielerisch zur Größe und verwandelte ihren Selbstmord in einen Akt der Emanzipation, in einen letzten Versuch, im eigenen Leben die Oberhand zu behalten.

Die Oper wurde durchweg auf Deutsch gesungen. So gewann das Stück zwar an Verständlichkeit, verlor aber gleichzeitig die Poesie der italienischen Sprache, die Puccinis Werk auszeichnet. Auch führten die veränderten Worte und Silben zu einigen Diskrepanzen zwischen Musik und Text, da Orchester und Sänger ihre melodischen Bögen nicht gleichzeitig zu Ende bringen konnten. Insgesamt leistete die erzgebirgische Philharmonie Aue jedoch trotz ihrer kleinen Besetzung gute Arbeit, beeindruckte vor allem in der wirklich zauberhaften sinfonischen Passage zwischen dem zweiten und dem dritten Akt, der die Sehnsucht der Butterfly und die volle Tragweite ihres Dramas ganz ohne Worte illustriert.