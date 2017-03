Vom Kampf für die Wahrheit in der Welt

Zwickau gilt nach Wittenberg als zweite Stadt, in der sich die Ideen der Reformation durchsetzten. Eine Ausstellung dort erzählt jetzt die ganze Geschichte.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 07.03.2017



Zwickau. Man hat dieses Bild vor Augen vom Wittenberger Geistlichen Martin Luther, der am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen wider den Ablasshandel an die Tür der örtlichen Schlosskirche nagelt. Das Bild ist eine schöne Legende. Fest steht nur, dass Luthers Schrift gegen für Geld käufliches Seelenheil inklusive Umgehung des Fegefeuers bereits vorher im Umlauf war. Verbürgt ist dagegen eine ähnliche Szene, die sich 16 Monate später in Zwickau abspielt. Auch dort befestigt am 20. Februar 1519 jemand an der Tür der städtischen Hauptkirche St. Marien ein Epigramm gegen den Ablasshandel. Und kaum einer wäre dafür prädestinierter als dieser Mann, der bis heute als einer der bedeutendsten Sachsen seiner Zeit gilt - wenngleich wegen ganz anderer Verdienste: Georgius Agricola, der erst im Vorjahr einen Lehrauftrag in Zwickau angenommen hat und nun, mit 24 Jahren, erster Rektor der neu gegründeten Griechischschule ist: Sie und die erstmals bereits 1291 urkundlich erwähnte Lateinschule stehen unter städtischer, nicht kirchlicher Ägide und sind damit absolute Ausnahmen jener Zeit.

Sie dürften mit zu dem geistigen Klima in "weltlicherer" Ausprägung beigetragen haben. Es bewirkt, dass anders als in anderen Gemeinwesen, die Reformation, die seit 1517 in der Luft liegt, in Zwickau auf guten Nährboden trifft. Die Stadt darf als diejenige gelten, in der sich weltweit als zweite die Ideen der Reformation vollständig durchgesetzt haben. Und als Stadt, die damit quasi die Blaupause für den Reformationsprozess in anderen Städten liefert.

Wie es dazu kam, das erzählt zurzeit eine Ausstellung in der Stadt, zu der sich Stadtarchiv, Ratsschulbibliothek, Kunstsammlungen und stadthistorisches Museum Priesterhäuser zusammengetan haben - und dabei aus einem Fundus schöpfen, der nicht nur in Sachsen seinesgleichen suchen dürfte.

Dass in Wittenberg etwas läuft, dass da einer ist, der eine ganz neue Idee von Religion entwickelt, vom kraft des eigenen Glaubens liebenden statt vom strafenden, Buße fordernden Gott, hat sich in der Stadt herumgesprochen. Bereits 1518 hält der Ex-Franziskaner Friedrich Myconius in der Marienkirche eine Predigt, in der auch er Reformen im kirchlichen Denken fordert. Auch Johann Wildenauer, genannt Egranus, der seit 1517 an der Marienkirche predigt, übt Kritik an Aspekten des alten Glaubens wie Annenkult, Rosenkranz, Ohrenbeichte - und am Ablasshandel, der in zwei Wellen, vermutlich 1507 und 1514, die Stadt ereilt hat. Die Zeichen der Zeit stehen auf Erneuerung. Die kommen nicht von außen, sondern aus der Kirche selbst.

Noch aber ist das für die Vertreter des alten Glaubens - zu denen übrigens der spätere Universalgelehrte und Chemnitzer Bürgermeister Agricola zeit seines Lebens zählen wird - nicht existenzbedrohend. Das örtliche Franziskanerkloster etwa hat so starken Rückhalt, dass es gerade zu dieser Zeit kräftig in seine Immobilien investiert, etwa in die 1517 vollendete neue Klosterkirche. Der weibliche, zehn Schwestern starke Zweig der Gemeinschaft widmet sich der Krankenpflege. Alles im grünen Bereich also für den Klerus.

Das ändert sich 1520, als der Zwickauer Stadtrat gleich zwei reformorientierte Prediger an den zwei Stadtkirchen einstellt: besagten Egranus, der nach sechs Monaten "Sabbatical" zwecks Bildungsreise auf die ihm freigehaltene Stelle an St. Marien zurückkehrt, und Thomas Müntzer, der bereits im Mai, fünf Monate vor seiner Anstellung, bei einer Gastpredigt in St. Marien heftig gegen die Franziskaner polemisiert hat: "Die Munche", stellt er fest, "hetten Meuler, das man wol ein Pfund Fleischs abschneiden konnte, und behalten dennoch Mauls genug". Die Franziskaner lassen sich das nicht bieten. Auch Herzog und Amtshauptmann mahnen Müntzer, doch der Stadtrat stellt sich vor ihn. Mit Koexistenz zwischen Altgläubigen und Reformern ist es fortan vorbei: Am 2. Weihnachtsfeiertag erregen Müntzers hitzige Worte in der Katharinenkirche die Gemüter der Zuhörer derart, dass einige von ihnen den anwesenden altgläubigen Geistlichen Niklas Hofer gemeinsam vor die Tür setzen. Nicht genug: Auch unter den Reformatoren gärt es. Egranus und Müntzer zeihen einander der Unfähigkeit; ihre Fehde ist Stadtgespräch, mit Anschlag von Spottgedichten bekriegen die Parteigänger einander. Der Stadtrat bemüht sich, die Wogen zu glätten, kann aber wenig tun. Angesichts der nicht enden wollenden Spannungen und Müntzers vertrautem Umgang mit der obskuren, abweichlerischen Sekte der Tuchmacher, die etwa die Wirksamkeit der Taufe in Frage stellen, wird Müntzer schließlich aus Stadtdiensten entlassen. Eigensinnig signiert er die Quittung für den letzten Predigerlohn mit den Worten "Thomas Munczer qui pro veritate militat in mundo" - der für die Wahrheit in der Welt streitet.

Doch auch unter dem von Luther empfohlenen Nachfolger Müntzers, Nikolaus Hausmann, kehrt keine Ruhe ein. Der Reformationsprozess droht aus dem Ruder zu laufen. Auf Bitten des Rats kommt schließlich Luther 1522 selbst nach Zwickau. Er predigt dort insgesamt viermal und eröffnet damit einen zweijährigen Predigtzyklus, der die Ideen der Reformation fester im Bewusstsein der Gläubigen verankern soll - und eben auch, wofür diese nicht steht.

Unterdessen setzt sich die Reformation im kirchlich-liturgischen Alltag langsam durch. Ab 1523 unterscheidet sich der Ablauf der Gottesdienste bereits deutlich von der bisherigen Praxis, so werden die Sakramente nicht mehr in einer Prozession durch das Gotteshaus getragen. Bis 1525 verstetigt sich der Reformprozess: Die Messe wird auf Deutsch gehalten statt auf Latein, und bei den Kirchenliedern hat die Gemeinde künftig mitzusingen. Grundlage dafür ist das 1525 erscheinende erste Zwickauer Gesangbuch.

Dieses ist ein Zeugnis der wirtschaftlichen Seite der Reformation, denn seit 1523 unterhält der Augsburger Johann Schönsperger eine Buchdruckerei mit Papiermühle in der Stadt, die sich in den folgenden Jahren ganz in den Dienst der reformatorischen Publizistik stellt. Zur selben Zeit setzt eine neue, noch von Agricola vor seinem Weggang 1522 angeschobene Schulordnung für die aus Latein- und Griechischschule hervorgegangene Ratsschule neue Maßstäbe in der Bildungsorganisation. Das in den Jahren nach Beginn der Reformation zerrüttete Bildungswesen konsolidiert sich.

Doch die Zwickauer Franziskaner geben in den 1520er-Jahren nicht kampflos auf. Sie predigen weiter in altem Geist, der aber bald nicht mehr mehrheitsfähig ist. Zwickauer, die sich zur Fastnacht 1525 als Mönche und Nonnen verkleiden, werden vom Mob durch die Stadt getrieben. Die Klöster werden verkleinert, die Stadt beschneidet ihre Rechte. Almosen dürfen sie nur noch auf ihren Kirchhöfen sammeln. Schließlich stellt der Rat die verarmten Franziskaner vor die Wahl, sich der Reformbewegung anzuschließen oder die Stadt zu verlassen. Am 2. Mai 1525 räumen die letzten 18 Mönche das Kloster und ziehen in die Niederlassung ihres Ordens nach Glauchau - dorthin, wo Georgius Agricola, eine der Schlüsselfiguren der Zwickauer Reformation, rund 30 Jahre zuvor das Licht der Welt erblickte.

Die Ausstellung "Erneuerung & Eigensinn - Zwickaus Weg durch die Reformation" ist bis 28. Mai dienstags bis sonntags, 13 bis 18 Uhr in den Kunstsammlungen Zwickau, Lessingstraße 1, zu sehen. luther-zwickau.de