Vom Traum zum Terror

Als "Revolutionär!" zeigen die Kunstsammlungen Chemnitz erstmals eine umfassende Kollektion russisch-sowjetischer Avantgardekunst. Die Schau ist so erstaunlich wie erschütternd.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 11.12.2016



Chemnitz. "Wir haben ehrlich gesäet, wir gossen ehrlich Metall, und ehrlich marschierten wir eingegliedert in die Soldatenreihen", schrieb der sowjetische Dichter 1961 in seiner Abrechnung mit "Stalins Erben". Sein Klagelied könnte nun auch über vielen Biografien der rund 100 Künstlerinnen und Künstler stehen, die mit mehr als 400 Werken in der am Wochenende eröffneten Ausstellung "Revolutionär! Russische Avantgarde aus der Sammlung Vladimir Tsarenkov" in den Kunstsammlungen Chemnitz zu sehen sind. Eine ganze Etage widmet das Museum einer der produktivsten und kreativsten Phasen russisch-sowjetischer Kunst, die sich an die Ära der Realisten anschließt, die die Kunstsammlungen bereits 2012 in ihrer erfolgreichen "Peredwischniki"-Schau gewürdigt hatten.Die Arbeiten aus der Zeit zwischen der Revolution von 1905, mit der sich Russland dem Westen hin öffnete, bis Mitte der 1920er-Jahre, bevor Stalins Säuberungen einer freien Kunstentwicklung in der Sowjetunion ein grausames Ende setzten, lassen den Geist jener Zeit noch einmal begeisternd wach werden. Vor dem Ersten Weltkrieg nahmen viele russische Künstlerinnen und Künstler im Zuge einer gewissen Liberalisierung des Zarenreichs Anregungen der westeuropäischen Moderne auf und wandten sich damit gegen die akademische Malerei des alten Russland. Davon zeugen farbgewaltige, experimentierfreudige, expressive Gemälde etwa von Dawid Burljuk, Ilja Maschkow, auch frühe Arbeiten von Kasimir Malewitsch. Der in der Ukraine geborene Wladimir Baranow-Rossiné ist mit besonders vielen Werken vertreten. Er nahm Impulse aus der postimpressionistischen und kubistischen Malerei in Paris auf und führte sie bis zu dreidimensionalen konstruktivistischen Objekten fort, etwa einem "Tanz"-Paar, das 1914 schon die Aufbruchstimmung nach der Oktoberrevolution andeutete.

Nach der Revolution entwickelten viele Künstler westliche Kunstauffassungen wie Futurismus und Konstruktivismus weiter und stellten sich damit ganz in den Dienst der neuen Zeit, in der sie ein schöpferisch-befreiendes Potenzial sahen, das den einfachen Menschen zugutekommen, mit den Traditionen der kapitalistischen Vergangenheit und damit auch denen der Kunst dieser Epoche brechen sollte. Es begann die kurze Blütezeit der eigentlichen russischen Avantgarde, die in der Ausstellung reich vertreten ist. Etwa mit suprematistischen, also ungegenständlichen, abstrakten Zeichnungen und Gemälden von Kasimir Malewitsch, El Lissitzky, Iwan Kljun und Gustaw Kluzis oder Plastiken von Alexander Archipenko. Mit Entdeckungen wie den von Architektur inspirierten Zeichnungen eines Ilja Tschaschniks oder den Farbkompositionen von Alexander Wesnin, die fast schon die Farbfeldmalerei der 50er-Jahre vorwegnehmen. Besonderen, aber manchmal etwas beengten Raum bekommen die Porzellane aus der Sammlung. Hier liegen Avantekunst und Kleinbürger-Kitsch eng beieinander. In den teilweise unhandlichen Kannen und Tassen, in den porzellanenen Arbeitern, Bauern und Soldaten, Schachspielen und Büsten werden einerseits Elemente der Volkskunst aufgegriffen und in ideologisch verwertbaren, allerdings heute auch amüsanten Tand verwandelt. Andererseits veranschaulichen suprematistisch-konstruktivistischen Tassen und Teller auch, wie die neue Kunst das neue Alltagsleben durchdringen sollte. Leider war die Produktion dieses Porzellans so teuer, dass praktisch immer nur Einzelstücke oder Kleinserien hergestellt wurden, die sich lediglich das westliche Bürgertum leisten konnte - immerhin mit einem gewissen Werbeeffekt für die Sowjetunion.Insgesamt lässt die üppige, von Brigitta Milde und Katharina Metz kuratierte Ausstellung die Aufbruchstimmung der Jahre bis etwa 1932 erahnen, in denen sich die russisch-sowjetischen Künstler mit immer neuen, gewagteren Konzeptionen in den Dienst einer neuen Gesellschaft und deren Ideologie stellten - sich mit diesen, ihren abstrakten Ideen aber auch vom wirklichen Leben des Volkes mitunter weit entfernten: Dieses Alltagsleben hinkte der Ideologie ärmlich hungernd oft meilenweit hinterher. Insofern verdient die Exposition durchaus einen kritischen Blick.