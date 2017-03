Vom watteweichen Wahnsinn des Matriarchats

Am Freitagabend feierte "Gefesselt" im Chemnitzer Schauspielhaus Premiere. Frei nach einem Stoff des Spaniers Federico García Lorca erzählt das Stück von den psychischen Fesseln einer familiären Gewaltherrschaft.

Von Johanna Eisner

erschienen am 22.03.2017



Chemnitz. Bernada Albas Haus ist weiß wie die Unschuld, und doch ein Gefängnis: Nach dem Tod ihres (zweiten) Mannes hat die Witwe eine traditionelle achtjährige Trauerphase angeordnet und beschlossen, ihre Töchter Adela, Angustias, Magdalena und Martirio sowie ihre Mutter im eigenen Haus einzusperren. Sie unterdrückt, herrscht, prügelt, sie wendet Gewalt an, körperlich und seelisch. Weder Tränen noch Männer sind erlaubt, Selbstverwirklichung schon gar nicht. Bernada errichtet eine Mauer des Matriarchats, hinter der sie ihre Töchter einsperrt wie ein nordkoreanischer Despot sein Volk. Alles unter dem Vorwand, sie wolle sie nur beschützen - eine Art Alptraum gewordene Helikoptermutter, die sich mehr um eine saubere Außendarstellung sorgt als um den inneren Frieden.

"Gefesselt" heißt das Stück von Regisseurin Silke Johanna Fischer, das vergangenen Freitag im Ostflügel des Schauspielhauses Premiere feierte - eine Adaption eben von Federico García Lorcas Tragödie "Bernada Albas Haus".

In Fischers Spielfassung sind es die ewigen Fesseln der repressiven Erziehung Bernadas (Christine Gabsch), aus denen sich die jüngste Tochter Adela (Magda Deckert) trotz längst gewonnener Freiheit nicht lösen kann. Das Haus ist hier das seelisch verwundete Innere der jungen Frau, in dem die strenge Stimme der Mutter nie verklingt.

Doch auch wenn "gefesselt" vom Leben nach der Gefangenschaft erzählen soll, ist vor allem die originale Geschichte präsent: Das Schicksal der Schwestern, die in sozialer Isolation unter der grausamen Diktatur der gefühlskalten Matriarchin leiden. Nichts darf nach außen dringen. Einzig die älteste Tochter Angustias (Steffi Baur), die aus Bernadas erster Ehe stammt und reich geerbt hat, soll bald verheiratet werden - mit Pepe el Romano, dem Mann der nie in Erscheinung tritt und doch ständig präsent ist. Der aber nimmt sie nur wegen ihres Geldes und begehrt eigentlich Adela, mit der er sich nachts heimlich im Hof trifft. Doch Adelas von Repression und Psychoterror geplagte Schwestern bekommen Wind davon: Sie keifen und neiden, streiten sich um Pepe und drohen mit Denunziation.

Nervös zuckend, hysterisch lachend, cholerisch schreiend, verschwörerisch flüsternd choreografiert Fischer den watteweichen Wahnsinn. Umrahmt von einem Bühnenbild, das beklemmend düster scheint wie ein finsterer Traum, obwohl fast alles in weiß gehalten und der Boden in Watte gepackt ist.

Adela ist die einzige, die sich, getrieben von Sehnsucht und Gefühlen, aus der matriarchalischen Gewaltherrschaft zu lösen versucht, sich emanzipieren will, rote Farbe ins eisig-kalte Weiß bringt. Das zeigt sich bereits darin, dass sie sich optisch abhebt von ihren Schwestern, ihrer Mutter und Großmutter, die wie Sklavinnen in Leder und Riemen gekleidet sind

Garcia Lorca, einer der berühmtesten Dramatiker Spaniens, wurde 1936 kurz vor der Uraufführung des Stückes von Faschisten erschossen. "Bernada Albas Haus" gehört gemeinsam mit "Yerma" und "Bluthochzeit" zu einer Trilogie über die Unterdrückung der Frauen in Spanien. Man muss es als feministisches Stück lesen - auch wenn man dabei beklagen könnte, dass sich die Schwestern ausgerechnet so erbittert um einen Mann streiten.

Weitere Aufführungenvon "Gefesselt" sind am Freitag, am 1. und 21. April sowie am 11. Mai im Schauspielhaus Chemnitz zu erleben.