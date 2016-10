Von Rechten und Rebellen

Aus der Türkei ist eine Diktatur geworden. Und türkische Autoren mahnen uns Deutsche auf der Frankfurter Buchmesse, das nicht unter den Teppich zu kehren. Auch Sachsen ist ein Thema der Literaturschau - es will mehr sein als das Land von Pegida, NSU und Fremdenfeindlichkeit.

Von Ulrich Hammerschmidt

erschienen am 22.10.2016



Frankfurt (Main). Rechts gibt es die Kontrollen. Links geht es zur "Fast Lane", zum schnellen Weg für Besucher ohne Gepäck, die erstmal unverdächtig sind. Allen anderen greifen Sicherheitsleute in die Taschen, lassen Rucksäcke und Koffer öffnen. Auch die Buchmesse Frankfurt ist ein Oktoberfest, könnte Ziel möglicher Anschläge sein, 300.000 Besucher werden bis morgen erwartet. Wegen der "abstrakten Bedrohungslage", so nennt das die Frankfurter Polizei, patrouillieren mehr Beamte und Security-Männer übers Messegelände als in den Jahren zuvor. "Achtung!" steht unter einem Logo, das einen kleinen Rucksack zeigt mit einem stilisierten, weit aufgerissenen Mund und so an Munchs Gemälde "Der Schrei" erinnert. Doch keiner will sich ausmalen, was wäre, wenn aus der abstrakten Bedrohung Realität werden sollte.

Das wirklich Erschreckende ist: Man gewöhnt sich daran. Verdrängung setzt sein, die Aufmerksamkeit lässt nach, macht der Gewohnheit Platz. Ähnlich wie sich die deutsche Regierung damit abgefunden habe, wie es scheint, dass aus Erdogans Türkei eine Diktatur geworden sei, sagt der türkische Journalist Deniz Yücel. Er ist Gast der Frankfurter Buchmesse, die sich in diesem Jahr, um ihr politisches Profil zu schärfen, besonders der Kunst- und Meinungsfreiheit widmet.

Auf Geheiß von Präsident Erdogan wurden zahlreiche Verlage geschlossen, hunderte Schriftsteller verhaftet. "Ins Gefängnis zu kommen ist für Autoren in der Türkei fast wie eine Stufe auf ihrer Karriereleiter", meint der türkische Publizist Can Dündar, der im Januar als "Verräter von Staatsgeheimnissen" selbst noch hinter Gittern saß - in einer der rund 180 neuen Haftanstalten, die Staatspräsident Erdogan bauen ließ. Und Dündars Kollege Yücel fügt verbittert hinzu, dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel Verrat begangen habe an allen Freiheitsliebenden in der Türkei. Und zwar mit ihrer Ansage an das Regime: Macht, was ihr wollt, aber haltet uns die Flüchtlinge vom Leib...

Das Danebenstehen, das Nichtstun, das einfach so Hinnehmen - "das hat in Deutschland Tradition", meint auch die Journalistin Carolin Emcke, die morgen den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält. Ein Kapitel ihres neuen Buches "Gegen den Hass" hat sie dem Flüchtlingsbus-Drama in Clausnitz gewidmet. "Mir geht es nicht um die Verurteilung der Leute dort als Mob oder Pack, sondern um die Menschen, die dieses Spektakel als Inszenierung wahrgenommen haben, nicht eingriffen und damit die Flüchtlinge zum Objekt degradierten", sagt die 49-Jährige.

Die Ereignisse von Clausnitz erklärt sich die Publizistin so: "Es wird immer mehr in eingeengten Kollektiven gedacht. Wir bewegen uns in einer Welt, in der Geflüchtete als Terroristen und Muslime als Gewalttäter im Rampenlicht der Medien stehen." Die Folge: Hass, der wie ein "Gleichmacher - wie Adorno bereits bemerkte - funktioniert, ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt unter Leuten, die es genießen, Macht über andere auszuüben und sich selbst als Opfer und Benachteiligte der Gesellschaft behaupten." Und Herfried Münkler, Politologe von der Berliner Humboldt-Universität und Autor des Buches "Die neuen Deutschen", sieht in den autoritären Strukturen der einstigen DDR die Ursache für den starken Rechtspopulismus im Osten der Bundesrepublik. "Die DDR war das deutscheste Deutschland, das es je gegeben hat", glaubt der 65-jährige Hesse.

Aus Albert, einem Mann aus der fränkischen Provinz, wird Aladdin, ein Afghane. Albert spielt ihn als Statist in einem bayerischen Trainingslager für Afghanistansoldaten - und wird seine Rolle, ein Fremder in Deutschland zu sein, auch im wirklichen Leben nicht mehr los. Darum geht es in dem im Verlag Bastei Lübbe erschienenen Roman "Binde zwei Vögel zusammen". Als die in Leipzig lebende Autorin Isabelle Lehn, Jahrgang 1979, vor eineinhalb Jahren damit begann, diese Geschichte aufzuschreiben, "ahnte ich nicht, dass ich mit dem Thema Fremdsein so aktuell sein würde." Seit 2007 ist die Bonnerin, die am Leipziger Literaturinstitut gearbeitet hat, in Sachsen zu Hause.

Und sie liebt das Leben in Leipzig, einer "sehr freien, bunten und weltoffenen Stadt." Doch seitdem vor ihrer Wohnung "an jedem Legida-Montag die Polizeihubschrauber stehen", muss sie ihren Freunden aus dem Westen erklären, dass es nicht gefährlich sei, sie in Sachsen zu besuchen. Und wie konnte es soweit kommen? "Rechtsradikale Tendenzen wurden durch die Regierung verharmlost. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, es ist legitim geworden, Fremde zu hassen."

Sachsen blamiert sich. Sachsen präsentiert sich. Und Sachsen sind überall auf dieser Buchmesse in Frankfurt am Main. Man spricht sächsisch: die Frau hinterm Tresen, die in der "Snack-Bar" Wiener Würstchen verkauft, der Antiquar, der vorm Eingang der Messe eine historische Ausgabe von Erich Kästners "Pünktchen und Anton" auf einem Tapeziertisch feilbietet. Und womit Thüringen schon seit Jahren auf der weltgrößten Buchschau präsent ist, das hat nun erstmals auch Sachsen als Faktor einer notwendigen Image-Pflege erkannt: Ein Gemeinschaftsstand sächsischer Verlage, den das Dresdner Wirtschaftsministerium initiierte, leuchtet in Halle drei so grün wie die Hoffnung auf ein positives Freistaat-Bild und so weiß wie die Weste, die man ach so gerne wieder hätte.

"Wir sind ein Land der Hochkultur und nicht der doofen Dialekt-Sprecher oder gar der Rechtsradikalen", seufzt Claudia Puhlfürst, Krimiautorin aus Zwickau und Chefin des Buchvolk-Verlages, der mittlerweile 79 Autoren aus ganz Deutschland im Programm hat. "Einige Messebesucher sagen, Sachsen habe sich blamiert, andere loben uns als Volk, das endlich mal den Mund aufmacht - die Reaktionen hier am Stand gehen in beide Extreme", erzählt die Schriftstellerin, die nicht glücklich darüber ist, dass ihr Heimatort im Westen kaum noch als Trabant- oder Robert-Schumann-Stadt wahrgenommen werde, sondern eher als Keimzelle des NSU.

Eine Art Ewiggestriger, aber einer von der liebenswerten Sorte, das ist auf dieser Buchmesse auch Wolf Biermann, der bald 80-Jährige, der im bombenfreien Gepäck seine Autobiografie mitbrachte: "Warte nicht auf bessere Zeiten!" - also ein Buch wider das Nichtstun, das Danebenstehen. Oder Mario Adorf (86), der große Schauspieler, der wie der Liedermacher aus Ost-Berlin den kleinen Windmühlenflügeln dieses Landes seine prominente Stirn bietet - als Juror des auf der Messe vergebenen Frankfurter Orthographiepreises. Die Initiatoren der Auszeichnung rund um den Deutsch-Lehrer und Rechtschreib-Rebellen Friedrich Denk halten auch heute noch, zwanzig Jahre, nachdem die Schreibreform auf den Weg gebracht wurde, diese "für eine große Dummheit".

In der Goethe-Stadt Frankfurt am Main preisgekrönt wurde zum Beispiel ein 22-jähriger Wiener für sein satirisches Klagelied darüber, "dass das Dass das Daß abgelöst hat". Und ein 16-jähriger Schüler aus Bayern, Vertreter der Orthographie-ist-mir-doch-egal-Generation, der sich auf der Bühne des Frankfurter Lesezeltes fragt: "Können wir es uns leisten, unserer eigenen Sprache fremder zu werden, als wir es eh schon sind?"

Ach, ein Rebell, das war oder ist auch er, Bruce Springsteen. Ein junger Wilder, der als passionierter Surfer gerne am Strand unter freiem Himmel schlief. Der einst als Sänger eine Chance bekam, weil er ein "gutes Organ und keine Akne" hatte, und so der Ersatzmann von Mick Jagger wurde. Diese und andere Erinnerungen hat der Weltklasse-Rocker aus den USA mit der markant-angerauten Stimme sieben Jahre lang in ein fast 700 Seiten dick gewordenes Buch gepackt und liest daraus in Frankfurt vor: "Born To Run". Nicht auf der Messe, mitten unter den Massen, sondern vor ausgewähltem, streng kontrolliertem Publikum in der Villa Kennedy, einem Frankfurter Nobelhotel. The Boss hält Hof. Holt seine Brille aus der grauen Anzugjacke - "die muss ich inzwischen sogar beim Surfen tragen", scherzt der 67-Jährige und räuspert sich. Ob er neidisch auf seinen Kollegen und Freund Bob Dylan und dessen Literaturnobelpreis sei? "Ich bin sicher, dass Bob sehr glücklich ist", sagt Springsteen und schweigt.

Die Buchmesse Frankfurt ist heute von 9 bis 18.30 Uhr sowie morgen von 9 bis 17.30 Uhr für Privatbesucher geöffnet. Mehr Infos unter www.buchmesse.de