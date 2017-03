Von Spielschulden und der Suche nach dem Glück

Mit amourösen Verwicklungen und einem Happy End unterhält die Oper "Arabella" am Mittelsächsischen Theater.

Von Angelika Neumann

erschienen am 28.03.2017



Freiberg. In Leipzig, München oder Salzburg wurde die Oper "Arabella" von Richard Strauss in jüngster Zeit schon umjubelt. Auch im beschaulichen Freiberg wurde die lyrische Komödie in drei Aufzügen nun im Theater am Buttermarkt mit Bravorufen und minutenlangem Beifall aufgenommen.

Königin des Abends war zweifelsohne Leonora del Rio. Die schöne Sopranistin mit der faszinierenden Stimme verlieh der Arabella körperlich und gesanglich den Charme sowie die emotionale Klugheit einer Frau, die weiß, was sie will, auch in Liebesdingen. Denn darum geht es vor allem in dem Gemeinschaftswerk von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Angesiedelt ist die Geschichte in Wien um 1860. Es agieren verarmter Adel mit heiratsfähigen Töchtern und gut situierte heiratswillige Herren. Was auf den ersten Blick ein bisschen verstaubt daherkommt, lässt schnell ahnen, dass die Bezüge zu heute gar nicht so abwegig sind. Graf Waldner, einem spielsüchtigen Mann, wachsen die Schulden über den Kopf, und er versucht, zumindest eine seiner beiden Töchter unter eine reiche Haube zu bringen. Natürlich im Schein der eigenen Wohlhabenheit und eines standesgemäßen Hotels. Nicht ganz ohne Hintergedanken hatte er seinem wohlbestallten, schon älteren Freund ein Foto von Arabella geschickt. Der ist allerdings bereits tot, dessen Neffe Mandryka verliebt sich in das Porträt und erscheint beim Wiener Ball. Doch wie das Schicksal so spielt, begegnet Arabella dem Fremden schon auf der Straße, und sie spürt, "du wirst mein Gebieter sein". Der Weg zum Happy End bahnt sich an - auch wenn er über eine von Arabellas jüngerer Schwester Zdenka, die aufgrund eines schwächelnden Familienbudgets als Junge auftritt, eingefädelte Liebesintrige führt. Die bringt einige Verwirrungen und amouröse Verwicklungen mit sich - und der zarten und nicht weniger hübschen Zdenka das ersehnte Liebesglück mit dem Jägeroffizier Matteo (Sebastian Fuchsberger), der bislang nur Augen für Arabella hatte ...

Die vielfach Umschwärmte indes nimmt Abschied von ihrem bisherigen Leben, weist charmant alle Bewerber ab und reicht ihrem Traummann Mandryka, erfrischend nuancenreich gespielt von Guido Kunze, als Zeichen ihrer Liebe ein Glas Wasser, was in seiner Heimat als Symbol der Zusammengehörigkeit gilt.

Sängerische Glanzpunkte setzt in der Inszenierung von Judica Semler nicht nur die gebürtige Argentinierin Leonora del Rio in der Titelrolle, sondern auch die aus Brasilien stammende Lindsay Funchal als Zdenka. Bemerkenswert ist zudem der kurze schillernde Part von Jana Büchner als die Fiakermili. Aber auch die Herren, die es in dieser Konstellation etwas schwer hatten, können überzeugen.

Die starke Musik von Richard Strauss ist nicht jedermanns Sache, weil sie nicht so ohrwurmverdächtig melodiös wie die von Johann Strauß daherkommt. Doch auch sie hat viele Liebhaber, und so dargeboten wie unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Raoul Grüneis dürfte sie noch einige hinzugewinnen. Passend auch die Bühnendekoration ohne Schnickschnack (Ausstattung Annabel von Berlichingen): sinnbildlich und elegant.

Die Oper "Arabella" wurde im Juli 1933 in der Dresdner Staatsoper uraufgeführt. Was sich damals politisch tat, warf seine Schatten auch in der Kunst schon voraus. Strauss widmete sein Werk dem Generalintendanten der Dresdner Staatstheater, Alfred Reucker, und dem Generalmusikdirektor der Semperoper, Fritz Busch. Letzterer erlebte die Uraufführung schon nicht mehr im Dienst. Er war von den Nazis aus dem Amt gedrängt worden.

Nächste Aufführungen von "Arabella" in Freiberg am 8., 16. und 27. April, jeweils 19 Uhr. Kartentelefon: 03731/358235. Die Döbelner Premiere findet am 1. April statt.

