Von Spieltrieb und Liebeswahn

Die Oper "Pique Dame" erzählt eine düster-romantische Geschichte aus dem russischen Zarenreich. In Chemnitz dreht sich dabei alles um die Frage, was am Ende mehr wiegt - Liebe oder Glück im Spiel?

Von Sarah Hofmann

erschienen am 27.11.2016



Chemnitz. Es gibt Inszenierungen, bei denen im Schlussapplaus Enttäuschung hochkriecht - weil man sich nur ungern davon trennt. Man will "Nochmal!" rufen, trotz der vergangenen drei Stunden einfach sitzenbleiben. Die neue Chemnitzer Version der Oper "Pique Dame" von Peter Tschaikowski ist so ein Fall: Angelehnt an die gleichnamige Novelle des russischen Nationaldichters Alexander Puschkin entführt das Stück ins Zarenreich, in eine galante Zeit der höfischen Liebelei, der Maskenbälle und Soldaten und natürlich des Glücksspiels. An Pharo-Tischen (ein heute in Vergessenheit geratenes Kartenspiel) wurde dort über Schicksale entschieden.

Auch der eigentlich vernünftige und ernste Hermann gerät in die Fänge der Karten - bis er sich zwischen der Liebe und der Aussicht auf Reichtum entscheiden muss. Seine Angebetete Lisa ist mit einem anderen verlobt, geht aber dennoch auf Hermanns Annäherungen ein: Diesem wird es nun zur fixen Idee, schnell durchs Kartenspiel reich zu werden, um ihr auf Augenhöhe begegnen zu können. Durch Zufall hört er die Geschichte der "Pique Dame", einer Adligen, die das Geheimnis der Karten kennt, die zum Sieg in jedem Spiel führen. Hermann ist gefesselt - vor allem, als er erfährt, dass es sich bei der Dame um Lisas Großmutter handelt. Er entschließt sich, ihr das Geheimnis zu entreißen und wird dabei zum Mörder.

Auch wenn die Liebesgeschichte in "Piqué Dame" im Vordergrund steht, so wird mit Hermann vor allem ein komplexer Antiheld präsentiert: Der gebürtige St. Petersburger Viktor Antipenko spielt ihn als einen Mann, dem das Leben entgleitet, bis der Wahnsinn die Oberhand gewinnt. Dabei hält die Geschichte geschickt die Waage zwischen fantastischen und realistischen Elementen, sodass die Deutung ganz in der Hand der Zuschauer bleibt.

Platziert wird die Handlung vor einem kargen, in schwarz, weiß und grau gehaltenen Bühnenbild. Stimmungen werden allein durch Lichtfarben hergestellt, allein ein Spieltischgrün setzt Akzente. Eine wunderbare Idee, denn so bekommen sowohl Tschaikowskys reichhaltige, bildreiche Musik als auch das Libretto Raum ausreichend Raum zur Entfaltung. Über allem schwebt russische Schwermut, die auch vom Orchester unter der Leitung von Michael Güttler überzeugend umgesetzt wurde. Denn Schönheit und Tragik stehen in "Pique Dame" nah beieinander - etwa, als Lisas Verlobter Fürst Jeletzky (Andreas Beinhauer) ihr in einer hinreißenden Arie seine Liebe gesteht, während sie längst zu Hermann eilt: Er bleibt als geschlagene Figur zurück.

Helen Malkowsky, die in Chemnitz schon erfolgreich Klassiker wie Korngolds "Die tote Stadt" und Donizettis "Lucia di Lammermoor" auf die Bühne brachte, zeigte in ihrer Inszenierung großes Geschick in der Darstellung der Geschichte, und auch in der Formung der Figuren, die getrieben von Sehnsüchten nur einen kurzen Schritt brauchen, um ins Dunkel abzugleiten.

Nächste Aufführungen "Pique Dame" ist an der Oper Chemnitz zum nächsten Mal am 3. Dezember, 11. und 20. Januar zu erleben. Kartentelefon: 0371 4000430.

www.theater-chemnitz.de