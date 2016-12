Von der Neuordung eines jüdischen Daseins

Dmitrij Kapitelman ist mit "Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters" ein preiswürdiges Roman-Debüt gelungen.

Von Ute Krebs

erschienen am 15.12.2016



Meerane/Leipzig. Dmitrij Kapitelman war acht Jahre alt, als seine Eltern 1994 mit ihm die Ukraine verließen und nach Deutschland übersiedelten. So wie über 200.000 jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, die seit 1991 deutsche Pässe bekommen haben. Vater Leonid hat die Ukraine gehasst, die ihm Zuhause, aber keine Heimat war und die schon seine jüdischen Vorfahren schlecht behandelt hatte. Die erste Station der dreiköpfigen Familie, sogenannte "Kontingentjuden", ist ein Asylbewerberheim in Meerane. Es folgt der Umzug in Leipzigs Plattensiedlung Grünau: Im Deutschland der 90er-Jahre macht vor allem Sohn Dima schlimme Erfahrungen mit kleinen und großen Nazis.

Die Familie fasst scheinbar Fuß, man betreibt in Leipzig einen Laden mit russischen Spezialitäten, verkauft Pelmeni und Krimsekt. Aber vor allem der Vater kommt nie an im neuen Leben. Er duckt sich, zieht sich zurück ins Kleine, Enge und wird in Deutschland ebenso wenig heimisch wie in der Ukraine. Und doch, das fühlt Dima, habe der studierte Mathematiker und spätere dollarschwere "Handelsreisende" in Kiew ein selbstbestimmteres, erfüllteres Leben geführt. Unsichtbar sei er geworden, schreibt Dmitrij Kapitelman. Wo gehört er hin, der 60-Jährige? Wo gehört er dazu? Der Sohn nötigt den Vater, mit ihm nach Israel zu reisen, um Heimat, Wurzeln, Selbstverständnis zu suchen, die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Sicherheit und Freiheit zu stillen.