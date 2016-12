Von der wahren Mitte der Welt

Der britische Historiker Peter Frankopan schreibt die Weltgeschichte anders. Die Wiege der Zivilisation stand im Osten - das ist nicht neu, aber es wurde noch nie vorher so schön erzählt. Der Autor sieht das alte Europa bald abtreten und jenen "Osten" wieder einflussreich werden, in dem einst alles begann. Wunschdenken oder fundierte Prognose?

Von Stephan Lorenz

erschienen am 15.12.2016



Der Anspruch ist hoch: Peter Frankopan will mit seiner Weltgeschichte nicht weniger als den Blick auf die Welt ändern. "Licht aus dem Osten" soll ein Korrektiv zu Eurozentrismus und politischem Scheuklappendenken im Westen sein. Der Leiter des Zentrums für Byzantinische Studien an der Universität Oxford beschreibt auf 800 Seiten die Geschichte der Region zwischen östlichem Mittelmeer und China. Für ihn ist es die "wahre Mitte der Welt".

Er führt gute Argumente und lesenswerte Anekdoten dafür auf: "Es ist ein Raum, der weit über das weit verzweigte Netz der Seidenstraßen in ständigem Kontakt mit Europa stand. Die Europäer bewunderten jahrhundertelang den Osten für seine Kunst, seine Reichtümer und seinen Luxus." Der Seidenstraße und ihren magischen Orten haucht Frankopan reale Geschichte ein - weg vom Mythos des Unbekannten: Er erzählt von der Region und ihren Verkehrsadern. Sie waren Ausgangspunkt von Eroberungen, Handelsbeziehungen, Kulturaustausch und dem Nebeneinander von unterschiedlichen Religionen. Vor Jahrhunderten prägten Karawanen, Kaufleute und Eroberer das Bild, heute Ölpipelines und Erdgasleitungen.

Der Begriff "Seidenstraße" umfasst einerseits die Landwege durch Zentralasien bis nach Europa und andererseits die maritime Kooperation von Anrainerstaaten wichtiger Seewege. Und Frankopan glaubt fest daran, dass die Seidenstraße wieder zu ihrer alten Bedeutung finden wird. China etwa hat einen gigantischen Plan: Im vergangenen Jahr wurde mit dem Ausbau des legendären Karakorum-Highways begonnen, der die Provinz Xinjiang mit Pakistans Hauptstadt Islamabad verbindet. Die Schnellstraße ist das Pilotprojekt zur verkehrstechnischen Verknüpfung von Asien und Europa, die "One Belt, One Road"-Strategie: ein Gürtel, eine Straße.

Es ist das spektakulärste Projekt für die Wiederbelebung der alten Seidenstraße, die vor 2100 Jahren die Wurzeln der Globalisierung legte. Dass die Globalisierung erst durch Facebook so richtig Fahrt aufgenommen habe, hält der Historiker mit einem leichten Augenzwinkern für "Unsinn". Neu sei die Geschwindigkeit. Aber die Menschheit habe sich schon immer dafür interessiert, was am anderen Ende der Welt los war. Isländische Krieger und Wikinger etwa seien bei ihren Handels- und Raubfahrten schon im 8. Jahrhundert über das Schwarze Meer bis nach Konstantinopel gekommen. Alexander der Große wollte Babylon zur Hauptstadt seines neuen Weltreichs machen. Seide, Porzellan und Techniken wie die Papierherstellung fanden über die Handelswege der Region Verbreitung. Frankopan erzählt vom Sklavenhandel mit der islamischen Welt, der Venedig im Mittelalter zum Aufstieg verhalf. Oder von islamischen Gelehrten, die das antike Kulturerbe pflegten, lange bevor Europa die Renaissance erlebte. Schließlich beschreibt er die Erschließung der Rohstoffe im 19. Jahrhundert und macht sich Gedanken über den Nahostkonflikt.

Seine Schilderungen der einzelnen Völker und Stämme vor allem in Zentralasien gehören zu den interessantesten Abschnitten des Buches. "Auch die Kaufleute aus Skandinavien witterten ihre Chance. Dabei zogen die tapfersten und härtesten Männer nicht nach Westen, sondern nach Osten und in den Süden", schreibt er. Im Osten gründeten die Wikinger sogar einen neuen Staat, der nach den Händlern, Reisenden und Räubern benannt war, die die großen Flusssysteme zwischen Ostsee und dem Kaspischen sowie dem Schwarzen Meer nutzten. Diese Männer wurden als die "Rus" bekannt. Der Name geht wohl auf ihre Ruderfähigkeit zurück und nicht wie früher angenommen, auf ihre angeblich roten Haare. Sie wurden, wie Frankopan schreibt, zu den Vätern Russlands. Muslimische Berichterstatter beschrieben die Rus ehrfürchtig als "so groß wie Dattelpalmen". Berühmt für ihre "Größe, Tapferkeit und Statur" waren die Rus auch skrupellos im Umgang mit der örtlichen Bevölkerung. Sie nahmen so viele Menschen gefangen, dass man deren Namen - Slawen - auf all jene übertrug, die man später ihrer Freiheit beraubte: Sklaven. Am Ende des 10. Jahrhunderts waren die Rus zur dominierenden Macht in der westlichen Steppe geworden. Sie kontrollierten ein Gebiet, das vom Kaspischen Meer bis zur Donau reichte. Die Rus, das waren harte Männer für harte Zeiten. Frankopan umschifft in seinen Schilderungen über die Rus aber die in Historikerkreisen durchaus umstrittene Frage nach den slawischen oder normannischen Wurzeln des altrussischen Staates.