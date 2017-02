Vor Klotzsche beginnt der Orient

Das Festspielhaus in Dresden-Hellerau verwandelt sich ab morgen für neun Tage in einen Basar zeitgenössischer Kultur der Staaten zwischen Algerien und Iran. Mit dem Festival "Mashreq to Maghreb" beschreitet es neue Wege.

Von Torsten Kohlschein

Dresden. Wer vom Raum Dresden aus den arabischen Kulturraum bereisen will, für den führt der direkte Weg über die A4 und Autobahnausfahrt Dresden-Flughafen zum Airport in Klotzsche. Von dort kommt er zumindest zu einem Drehkreuz, von dem er dann direkt das Ziel seiner Sehnsüchte erreicht.

Ab heute allerdings kann man aus Richtung Chemnitz auch einfach eine Ausfahrt früher nehmen. Dann sind es noch knapp drei Kilometer zum Festspielhaus Hellerau, das sich als Europäisches Zentrum der Künste bereits seit Sommer mit dem Refugee Art Center in der Flüchtlingsarbeit engagiert und ab morgen noch einen Zahn zulegt: Mit dem neuntägigen Festival "Mashreq to Maghreb - Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang" bietet es dem interessierten Publikum in Schlaglichtern einen Überblick über verschiedenste kulturelle Entwicklungen im arabischen Raum zwischen Iran und Algerien.

Für ein Projekt von diesen Dimensionen - es umfasst insgesamt 17 Veranstaltungen aus den Bereichen Tanz, Performance, Konzert, Film, Installation, Ausstellungen und Vorträge - ist es verhältnismäßig kurzfristig entstanden, wie Dieter Jaenicke, Intendant, des Kulturzentrums, bekennt: "Die Idee kam uns erst im Sommer vergangenen Jahres."Dabei verhehlt er nicht, dass dabei die unerfreulichen Erscheinungen von Fremdenfeindlichkeit in Dresden und Umland die Entscheidung befördert hätten, dem etwas Konstruktives entgegenzusetzen. Einen Beitrag zur Integration, im Verlaufe von dessen Vorbereitung sich die Hellerauer selbst erst bewusst geworden seien, wie wenig sie über diesen Kulturkreis eigentlich wissen. Deswegen habe man sich mit Omar Rajeh und Mia Hobis zwei Kuratoren aus der libanesischen Hauptstadt Beirut ins Boot geholt, die als Kenner der Kulturszene dieser Weltregion eine Fülle von Kontakten mitgebracht hätten, von denen das Festival und sein Publikum profitiere. Etwa im Bereich der Tanzperformances, in dem das Festival mit gleich sechs deutschen Erstaufführungen aufwartet. Auch wenn Hellerau nicht das erste Kulturzentrum sei, das sich in Deutschland unter den Vorzeichen von Flüchtlingszustrom und Islamismusdebatte mit der arabischen Kultur beschäftige, so täten das die Dresdner, wie Kollegen anderer Kulturzentren ihnen bescheinigt hätten, doch so vielfältig, umfassend und fundiert, wie es bundesweit bisher nirgends geschehen sei.

Aber, mag man einwenden, das könnte ja auch seine Gründe darin haben, dass man andernorts sein Publikum nicht mit derlei überfordern mag. Jaenicke kontert derlei Bedenken souverän: "Wir überfordern unser Publikum kontinuierlich, und unser Publikum mag das", sagt er selbstbewusst. Das Einlassen auf fremde Kulturen fordere immer eine intellektuelle Leistung. So viel steht fest: Die wird den nach Deutschland kommenden Flüchtlingen, egal, woher sie stammen, ganz selbstverständlich abverlangt, wenn sie wirklich wollen, dass das Exil ihnen zur neuen Heimat wird. Für die Deutschen erfolgt sie immerhin auf freiwilliger Basis. Sowohl gegenüber dem, was sich auf der Bühne abspielt, als auch hinsichtlich der erwarteten Vielfalt des Publikums.

Denn das Festival versteht sich auch als Angebot, das sich neben dem deutschen Publikum ebenso an das der Zuwanderer aus dem arabischen Kulturraum richtet, denen dabei auch künstlerische Positionen abseits des Mainstreams präsentiert werden: Die eingeladenen Künstler aus Ägypten, Algerien, Iran, Libanon, Tunesien und Syrien thematisieren in ihren Arbeiten die Umbrüche und Tabus in ihrer Heimat: "Es handelt sich durchweg um Künstler, die in ihren Ländern leben und dort teilweise unter extrem schwierigen Bedingungen arbeiten", so Jaenicke.

Einzige Ausnahme ist die im Pariser Exil lebende syrisch-armenische Sängerin, Komponistin und Instrumentalistin Lena Chamamyan, die in ihren Liedern wegweisend Folk, arabische und armenische Musikformen mit zeitgenössischen Stilen verbindet und zur musikalischen Hoffnungsträgerin eines besseren Syrien geworden ist. Entsprechend groß sei bereits in der syrischen Gemeinde der Region Dresden das Interesse an ihrem Konzert am kommenden Samstag im Großen Saal.

Das Festival endet am Samstag der darauffolgenden Woche mit einer Langen Nacht von 20 bis 7 Uhr, bei der neben einem bunten, kulinarisch begleiteten Veranstaltungsprogramm jede Menge Raum zu Begegnung und Meinungsaustausch bei Gesprächsrunden sein soll - gerade auch zwischen Deutschen und Zugewanderten, was im Alltag mitunter schwierig sei. Erklärte Absicht sei, dass sich bei dieser Gelegenheit Gleichgesinnte begegnen. "Wir wissen, dass wir mit dem Festival nicht die Stadt verändern und auch die Pegida-Leute nicht auf unsere Seite ziehen werden", sagt Hellerau-Sprecherin Katja Solbrig. "Aber wir wissen auch: Pegida ist nicht die Mehrheit."

