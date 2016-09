Wacken auf hoher See

Das Wacken-Festival weitet seine Marken-Kompetenz seit Jahren erfolgreich auf andere Bereiche der Freizeitgestaltung aus. Erfolgreichstes Beispiel ist die "Full Metal Cruise", ein Mix aus Kreuzfahrt und Rockfestival, bei dem 2000 Metal-Fans mit ihren Lieblingsbands und 60.000 Litern Bier über die Nordsee schippern.

Endlich wieder normale Gäste!", sagt Lutz Deyhle, Head Of Events bei Tui-Cruises, als er am Samstagabend auf dem Pooldeck die Passagiere der "Full Metal Cruise" begrüßt. Normal ist gut. Es ist natürlich überhaupt gar nichts normal an dieser Kreuzfahrt. Die "Full Metal Cruise" ist nämlich die Kreuzfahrt-Version des Wacken-Festivals, eines der größten Metal-Open-Airs der Welt, das alljährlich in der gleichnamigen Gemeinde in Schleswig-Holstein stattfindet.

Zum vierten Mal geht das Festival in diesem Jahr auf See - dieses Mal von Hamburg über Oslo und Kopenhagen nach Kiel. Mit an Bord: 2000 Metalheads, zwei Dutzend Bands sowie 60.000 Liter Bier. Und wer könnte den ersten Abschnitt entlang der Elbe musikalisch besser untermalen als Torfrock? Laut schallt ihr plattdeutscher Rumpelrock aus der 50.000-Watt-Anlage auf dem Pooldeck, während der Luxusdampfer an der Elbphilharmonie und den Landungsbrücken vorbeizieht. Schon jetzt ist alles genau so, wie man sich das vorstellt: In voller Bekleidung springen die ersten Metal-Fans in den Pool vor der Bühne. Sie tragen sich gegenseitig auf Händen, machen Arschbomben und schwingen aufblasbare Gitarren, während die freundlichen Kellner ihnen Dosenbier reichen - gerne auch direkt in den Whirlpool. Der Bierkonsum auf der fünftägigen "Full Metal Cruise" ist dreimal so hoch wie auf anderen elftägigen Kreuzfahrten. Das sorgt zwangsläufig für allerhand ausgefallene Ideen. "Unser Freund Basti hat sehr viele Haare, deswegen wollen wir ihm das Cruise-Logo in die Brusthaare rasieren", erklärt Martin, ein Landwirt aus Franken, als er und seine Freunde am ersten See-Tag beim Friseursalon des Schiffes aufschlagen. Die Friseuse will aber nicht - zu viel Wellengang für eine Nassrasur. "Dann machen wir das morgen, wenn wir im Hafen liegen", beschließt Martin, und die drei ziehen wieder Leine.

Kuriose Begegnungen dieser Art hat man am laufenden Band. Und viele nette Gespräche. Mit Polizisten und Pflegern, Ingenieuren und einer ehemaligen Bürgermeisterin. Viele von ihnen sind Wiederholungstäter. Zum Beispiel Armin aus Nürnberg. "Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier, mit meinen Eltern. Ich habe das Zustellbett", erzählt der 23-jährige Polizist beim Konzert von Queensrÿche. Seine Eltern haben schon viele Kreuzfahrten gemacht, zum Metal hat Armin sie gebracht.

Auch Rolf ist zufällig zur "Full Metal Cruise" gekommen: Auf der ersten Kreuzfahrt stieg der 67-Jährige als Lotse im Hamburger Hafen zu. "Das war ein Höllenlärm, als wir einfuhren", erinnert er sich. "Aber die Leute machten so einen netten Eindruck, dass ich jetzt zum zweiten Mal als Gast dabei bin. Mittlerweile gefällt mir die Musik richtig gut. Für die nächste Cruise habe ich auch schon gebucht!" Im April 2017 geht es für Rolf also nach Mallorca. Die Reise war in weniger als einer Stunde ausverkauft. Mit anderen Worten: Die "Full Metal Cruise" könnte nicht besser ankommen.

Die Idee dazu geisterte Holger Hübner und Thomas Jensen, den beiden Veranstaltern des Wacken- Festivals, schon länger im Kopf herum. 2012 kam dann Tui-Cruises auf sie zu. Mit Udo Lindenbergs "Rockliner" hatte man bereits gute Erfahrungen gemacht und zudem beobachtet, dass die Metal-Kreuzfahrt "70.000 Tons Of Metal" in Amerika auf großen Anklang stieß. Nach 18 Monaten Planung fand 2013 die erste "Full Metal Cruise" statt. Dass das wirklich eine gute Idee ist, davon waren bei Tui längst nicht alle überzeugt. Auch Kapitän Rolf Noack, der privat lieber "Relax-Musik" hört, war bei seiner ersten Fahrt kritisch. "Ich dachte, danach haben wir überall kaputte Teppiche und Brandflecken", verrät er beim Besuch auf der Brücke. "Aber nichts von dem ist passiert, es halten sich alle an die Regeln. Und der Umgangston ist ein ganz anderer. Die Beziehungen sind viel ungebremster. Es ist schön, das zu erleben." Fun Fact: Auf der "Full Metal Cruise" geht laut Tui weniger zu Bruch als auf anderen Kreuz- fahrten.

Aber das Programm, das ist halt ein bisschen anders. Die maskierte Thrash-Metal-Band Hämatom ist dabei, es gibt Power-Metal von Gamma Ray, ziemlich coolen Rock'n'Roll von The Quireboys, Mambo Kurt covert Metal-Hits auf seiner Heimorgel und UMC spielen Chart-Hits im Metal-Gewand. Bei "Atemlos" von Helene Fischer legt der eine oder andere Metal-Fan sogar einen Discofox aufs Parkett. Martin Semmelrogge derweil liest aus seiner eigenen Biografie - und der von Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister.

An Bord ist man sich allerdings einig: All das ist bloß Beiwerk. Eine schöne Nebensache. Genauso wie die Landausflüge nach Oslo oder Kopenhagen. Es geht um die Atmosphäre. "Wenn du einmal dabei bist, wirst du süchtig. Das ist die Party des Lebens", sagt Axel aus Sachsen-Anhalt, der zur Feier des Anlasses eine Perücke mit Wikinger-Zöpfen trägt und Kyle an einer Leine hinter sich herzieht, ein Stofftier aus dem Minions-Film. "Hier herrscht so ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, jeder hilft jedem. Und wenn jemand zu viel getrunken hat, dann wird er in die Kabine getragen - von Wildfremden. Metal ist ein Lebensgefühl."

Tatsächlich wirkt das Schiff schnell wie eine Art Blase voller Glückseligkeit und Liebe, in der man mit Dauergrinsen umher- treibt. "Trinken viel Bier, aber sehr freundlich", fasst ein Kellner die Situation ganz treffend zusammen. Bei der Crew gilt die "Full Metal Cruise" deshalb längst als Höhepunkt des Jahres. Hier beschwert sich keiner, dass das Steak zu durch ist. Im Gegenteil: Wenn das Bierfass leer ist, helfen die Passagiere dabei, das neue anzuschließen. Schließlich fließt es dann wieder schneller. Und nachts um zwei beim Karaoke darf die Crew die Zapfhähne auch mal kurz verlassen und selbst zum Mikro greifen.

Auch die Künstler mischen sich unters Volk. Noch so ein Grund, warum die "Full Metal Cruise" so gut ankommt. Einen abgetrennten Backstage-Bereich gibt es nicht. Hier trifft man die Lieblingsmusiker beim Frühstück, auf dem Klo und in der Sauna. Oder man wird von ihnen tätowiert. Jürgen "Ventor" Reil, Schlagzeuger der Band Kreator und nebenbei Tattookünstler, sticht 16 Gewinnern wahlweise das Wacken-Logo oder das der Cruise. Sabrina hat sich für das Wacken-Logo entschieden. Als Erinnerung. "Weil man immer eine so schöne Zeit hat und das Tattoo dann damit verbindet", sagt sie.

Aber auch wer sich nicht tätowieren lässt, nimmt viele unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause. Die Polizistin in Oslo, die dem Schiff die Pommesgabel - die bekannte Metal-Hand - entgegenstreckt. Der Segler, der erst headbangt und dann blankzieht. So charmant die Leute an Bord sind, so positiv reagiert die Umwelt auf sie. "Das ist so peaceful hier", findet dann auch Martin Semmelrogge. "Gar nicht prollig. Wie eine große Familie."

