Waltz und WÃ¼rde

Waltz und Würde

In Berlin gehen Bühnenkünstler gegen ihre Chefetage auf die Barrikaden. Künstler-Dünkel - oder ein bundesweit aufgestauter Frust aus unschön strukturellem Druck?

Von Katja Bauer und Tim Hofmann

Berlin. Kurz vor einer Wahl wünscht sich jeder Politiker nichts sehnlicher wie gute Nachrichten. Und Kultur kommt immer gut. Es hatte also ein Coup sein sollen, als Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der auch Kultursenator der Hauptstadt ist, vor einigen Wochen verkündete: die Berliner Star-Choreografin Sasha Waltz übernimmt zusammen mit Johannes Öhman vom Royal Swedish Ballet als Intendantenduo das Berliner Staatsballett. Das ging nach hinten los: Statt sich im Lob der Szene zu sonnen, fingen sich Müller und sein Kulturstaatssekretär Tim Renner (ebenfalls SPD) einen Aufstand ein, den es so unter den Tänzern noch nicht gegeben hat und den sie bis heute nicht eindämmen konnten: In einer organisierten Protestaktion und mit einer Petition reagierte das Ensemble des Staatsballetts lautstark und gallig auf die Entscheidung - die Tänzer lehnen die Choreografin Waltz als künftige Co-Intendantin der Kompanie rundweg ab. Die Begründung in der Petition, die mittlerweile mehr als 4000 Unterstützer hat, liest sich elitär und lässt jeglichen Respekt gegenüber der international so renommierten und in Berlin ohnehin lange unter Wert behandelten Sasha Waltz vermissen. Sie wird als Vertreterin des Tanztheaters tituliert, die "völlig ungeeignet" sei - es folgt ein heftiger Vergleich: eine solche an die Spitze eines klassischen Balletts zu berufen, sei vergleichbar mit der Ernennung eines Tennis-Trainers als Coach einer Fußballmannschaft. "Diese Form des Bühnentanzes benötigt andere tänzerische Qualitäten als die, die ein klassisch ausgebildeter Balletttänzer entwickelt hat und denen er sich verschrieben hat", heißt es.

Die Kompanie gelangt zu der Einschätzung, dass die Berufung den Ruf des Balletts beschädigen könne und die Ernennung von der "völligen Unkenntnis" Müllers und Renners zeuge. Diese Haltung zeugt vor allem von großem Selbstbewusstsein - anders erklärt sich die Idee eines beim Staatsballett noch sehr "zu beschädigenden Rufs" nicht. Nachdem Müllers Amtsvorgänger Klaus Wowereit die Intendanz Vladimir Malakhovs beendet hatte, überzeugte dessen Nachfolger Nacho Duato bisher niemanden. Nicht mit Tanz machte die Kompanie (die stellenstärkste in Deutschland) zuletzt die größten Schlagzeilen, sondern mit einem Streik wegen Fragen des Haustarifs und der Arbeitsbelastung durch lange Dienstwege (das Staatsballett bespielt verschiedene Bühnen in Berlin). Acht Vorstellungen mussten ausfallen, vor allem auf Kosten des ohnehin schrumpfenden Publikums; der "Tagesspiegel" fühlte sich an die Aktionen der Lokführergewerkschaft erinnert. Die Berufung des Duos Waltz/Öhmann könnte die dringend benötigte Erneuerung bringen - stattdessen barmt das Ensemble nun in Sorge vor dem eigentlich wünschenswerten Impuls. Aber ohne Risiko keine Chance.

In ihrer Petition fordern die Künstler eine Findungskommission, der "neben Vertretern aus Politik und Verwaltung auch Ballett- und Tanzexperten insbesondere auch Vertreter unseres Ensembles angehören". Auch das klingt nach einem etwas bizarren Vorschlag - schließlich gehört es zum ganz normalen Geschäft der Kulturpolitik, Intendanten zu suchen und zu benennen, und es gehört zum Geschäft von Intendanten, ihr Ensemble neu zu gestalten; dieser Umstand ist weder Tänzern, noch Schauspielern, noch Opernsängern neu. Allerdings ist es eben auch eine Praxis, die die Bühnenkünstler schon sehr lange zermürbt, sodass an der Personalie Waltz wohl schlicht tief sitzenden Frust hochspült: der Tropfen der ein gut gefülltes Fass zum Überlaufen bringt.

Denn Tänzer und Schauspieler haben an deutschen Bühnen einen denkbar schlechten Stand - und dabei geht es nicht einmal nur um vergleichsweise schlechte Bezahlung. Intendanten und künstlerische Leiter, die sich oft wie kulturelle Feudalherren aufführen, drücken ihre Ansichten mit Macht in die Ensembles und verkennen dabei oft, dass es sich bei den Akteuren auf der Bühne ja ebenfalls um Künstler und nicht um reine Kultur-Arbeiter handelt. Dazu kommen meist krude Proben- und Dienstpläne, die man kaum anders nur mit einer permanenten Angst um Jobverlust durchdrücken kann: Verträge laufen nur über wenige Jahre. Wer da nebenher eine Art Privat- oder gar Familienleben aufbauen will, hat sehr schlechte Karten. Das Problem findet sich flächendeckend bis in viele Provinzbühnen. Allerdings ist es nur folgerichtig, wenn nun ein einigermaßen überregional bekanntes Hauptstadt-Ensemble auf die Barrikaden geht: Einen Zwergenaufstand irgendwo im Nirgendwo würde außer dem Lokalblättchen keiner mitbekommen, er würde verpuffen und mit Sicherheit den beteiligten schaden.

Wie verfahren die Lage ist, zeigte sich, als Müller kürzlich die Baustelle der Staatsoper besichtigte: Stumm standen die Tänzer da und hielten ein Transparent in die Luft. Als Müller das Gespräch suchte, reagierte niemand. Aber wie viel Substanz der Kritik hinter den Kulissen zugebilligt wird, wird an den Argumenten der politischen Gegner deutlich. Der CDU-Fraktionschef Florian Graf forderte bereits einen eigenständigen Kultursenator: Dabei war die CDU war bis vor der Wahl noch Teil der Regierungskoalition und am Einspar-Ressortzuschnitt, der ausdrücklich auf ein eigenständiges Kulturressort verzichtete, beteiligt.

Nun hat auch noch Claus Peymann, durchaus kundiger Wellenreiter, ins Bashing des Regierenden eingestimmt und seine Kritik erneuert. Der Theatermacher, über dessen Abgang vom Berliner Ensemble im kommenden Sommer noch Klaus Wowereit entschieden hatte, wirft Müller vor, aus der Hauptstadtkultur einen "Trümmerhaufen" zu machen. Dieser habe von Theater und Kultur keine Ahnung, sein Umgang mit Künstlern sei "würdelos". Sein Nachfolger, der Frankfurter Intendant Oliver Reese, plane einen "Kahlschlag" am traditionsreichen einstigen Theater von Bertolt Brecht. "Es wird ausgelöscht wie der Palast der Republik. Es gibt nichts mehr, alles ist weg." Dabei galt Peyman selbst nicht eben als zimperlich im Umgang mit seinen Künstlern. Insofern ist es bemerkenswert, wenn er nun für seine dreißig Künstler, denen nun wie üblich Vertragsverlust droht, in die Bresche springt: Seine Generalkritik greift wohl vor allem die explosive Stimmung auf, die der Streit um die Zukunft der Volksbühne nach dem Abgang des Alt-Intendanten Frank Castorf verursacht hat. Denn bei Lichte betrachtet haben Müller und Renner - beide erst seit dem letzten Drittel der Legislatur an Bord - einiges erreicht. Der Kulturetat stieg in diesem und steigt im nächsten Jahr auf insgesamt jährlich 400 Millionen Euro, es profitiert auch die freie Szene. Die Besetzung der Intendanz am Gorki mit Shermin Langhoff und Jens Hillje erweist sich als genialer Zug; die Bühne ist gerade erst wieder von Kritikern zum Theater des Jahres gewählt worden. Sicher: Kulturpolitik in Berlin ist ein besonders schwieriges, weil zerfasertes Geschäft. Doch es steht zu befürchten, dass hier gerade mehr hochkocht als nur ein elitärer Streit um die richtige Kunstauslegung. Möglich, dass wirklich ein wesentliches Maß voll ist. In der ganzen Republik.