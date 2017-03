Was dem Song guttut

Die deutsche Soul-Wegbereiterin Joy Denalane über Spannungen und Wurzeln, Patchwork und Homogenität - sowie ihr neues Album

erschienen am 02.03.2017



Berlin. Sie gilt als die Erfinderin des deutschen Soulgesangs: Zur gleichen Zeit, als auch Xavier Naidoo die musikalische Seele in der Bundesrepublik zu etablieren begann, sang Joy Denalane mit Max Herre das zeitlose Freundeskreis-Duett "Mit Dir". So wie die beiden Interpreten im wahren Leben ein Paar wurden, so verschmolz auch die "Weißbrot"-Sprache mit der schwarzen Seele: Deutscher Soul ist inzwischen so selbstverständlich, dass kaum eine DSDS-Kandidatin ohne dessen gewissen Hauch auskommt. Doch wohin trieb es die schöne Pionierin, die heute ihr neues Album "Gleisdreieck" veröffentlicht? Sebastian Steger unterhielt sich mit ihr.

Freie Presse: Das "Gleisdreieck" ist eine U-Bahn-Station in Ihrer Heimatstadt Berlin. Geht es auf der Platte abermals um die Suche nach Ihrem eigenen Ursprung?

Joy Denalane: Nicht allein. Berlin ist der Ort meiner Kindheit, meine aktuelle Wahlheimat und hat mich geprägt. Mein Vater ist Südafrikaner. Eine distinguierte Auseinandersetzung damit begann als ich zum ersten Mal Mutter wurde: Damals habe ich diese Suche auf meinem Debut-Album "Mamani" verarbeitet.

Was macht diese Spurensuche mit Ihnen?

Die Lage der Gesellschaft spitzt sich im Moment drastisch zu. Da gibt es auf der einen Seite die Willkommenskultur und auf der anderen Seite diese extreme Ausgrenzung. Mich beschäftigt die Frage, was die Merkmale einer homogenen Gruppe zu sein haben, um "mitmachen" zu dürfen, und warum diese Merkmale auf Äußerlichkeiten beschränkt sind.

Haben Sie da nicht Sorge, wenn Ihre Kinder wie im Song "Vorsichtig sein" so langsam flügge werden?

Auf keinen Fall. Ich merke, wie bei meinen Söhnen das Bedürfnis nach Privatsphäre und Abgrenzung deutlich wächst. Es ist wichtig, dass sie ihre eigene Biografie schreiben und es ist nur natürlich, dass es immer mehr Kapitel gibt, in denen die Eltern eben nicht mehr vorkommen. Da bleibe ich ganz entspannt und deswegen hat der Song auch so einen positiven Vibe.

Das Album ist vielseitig, aber dabei sehr eingängig und erklärt sich quasi von selbst. Wie kommt das?

Es gibt viele persönliche Themen, und es sind auch neben dem Produzenten-Team meines Mannes ("Kahedi" mit Max Herre, d.R.) ganz neue Co-Schreiber hinzugekommen. Dazu musste ich mich anderen öffnen, auch zu ganz privaten Themen. Der Tod, die Entfremdung in der Beziehung, das Leben in Patchwork-Konstellationen. Dann habe ich bei jedem Song geschaut, was ihm guttut. Manche klingen hochmodern, manche sind ganz akustisch. Nachdem ich ein vorheriges Album komplett verworfen hatte, fühlt sich dieses wieder gut und viel ehrlicher an.

Fest steht, dass sie nun trotz des englischen Abstechers "Born and Raised" endgültig bei der deutschen Sprache gelandet sind. Zwischen all den Bouranis und Forsters ist das heute keine Seltenheit mehr...

Darüber mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken. Zunächst fallen mir englische Worte zur Musik ein, denn das ist eben die Sprache, mit der ich Musik gelernt habe. Trotzdem macht es absolut Sinn, in meiner Muttersprache zu singen und ich glaube, die Leute haben so auch einen viel besseren Zugang. Ich höre auch viel deutsche Musik, da passiert eine ganze Menge. Mit Tua oder Ahzumjot etwa konnte ich als Feature-Gäste arbeiten. Heute ist die Situation in der deutschen Musiklandschaft ja auch ganz anders als in meiner Kindheit, als es nur Volksmusik, Schlager und vielleicht ein bisschen "Neue Deutsche Welle" gab. Und das ist auch gut so!