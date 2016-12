"Was prägt uns mehr als Familie?"

Eine kaputte Verwandtschaft und ein Leipziger Luxushotel stehen im Zentrum von Christopher Kloebles Roman

erschienen am 01.12.2016



Wäre die DDR nicht dazwischengekommen, dann wäre Christopher Kloeble heute vielleicht Hotelerbe statt Schriftsteller. Denn sein Urgroßvater war jahrzehntelang Besitzer des Leipziger Fürstenhofs. Mit seinem Roman "Die unsterbliche Familie Salz" hat Kloeble dem Grand Hotel nun ein literarisches Denkmal gesetzt. Im Gespräch mit Lea Becker erklärt er, was ihm der Fürstenhof bedeutet und wie viel von seiner eigenen Familie außerdem im Buch steckt.

Freie Presse: Herr Kloeble, was bedeutet der Fürstenhof für Sie?

Christopher Kloeble: Früher war der Fürstenhof ein Fantasieort aus den Erzählungen meines Vaters. Ein zauberhaftes Grand Hotel. Als ich ihn dann erstmals aufsuchte, war er viel kleiner und bescheidener als in meiner Vorstellung. Vor kurzem war ich dort, um den Roman vorzustellen. Ich nahm so oft es ging die Treppe statt des Aufzugs. Sie ist einer der wenigen Orte, die noch im Originalzustand sind. Wenn ich meine Hand aufs Geländer legte, fragte ich mich jedes Mal, wessen Hände es schon berührt hatten. Die meines Urgroßvaters, die von Bertolt Brecht, die von Napoleons Besatzern.

Wie viel von Ihrer Familie steckt in der Familie Salz?

Das lässt sich so genau nicht sagen. Sehr viel und sehr wenig. Meine Familie hat zum Glück nicht die Erfahrungen der Familie Salz durchmachen müssen. Dafür hat sie mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen.

Wo haben Sie sich die größte künstlerische Freiheit erlaubt?

Ein Kapitel erzählt von der Flucht einer Mutter mit ihren Kindern durch Deutschland gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Stationen dieser Flucht basieren lose auf Geschichten, die meine Großmutter aufgeschrieben hat. In diesen Geschichten waren alle Leute immer hilfsbereit, es kamen keine Toten und überhaupt wenig Dunkles vor. Ein typischer Text der Fünfziger, der Schlimmes verschwieg oder beim Leser voraussetzte. Ich musste der Mutter in meiner Neu-Erzählung vieles antun, um das Grauen dieser Zeit in den Text zu holen. Man könnte nun behaupten, ich hätte mich so wesentlich von der tatsächlichen Flucht meiner Großmutter entfernt. Andererseits glaube ich, dass das Kapitel nun näher an der Wahrheit über diese Zeit dran ist als ihre Erzählung.

Vergleicht man den Stammbaum der Familie Salz mit Ihrem, dann wäre Ihre Position die von Emma Salz. Was verbindet Sie?

Wir gehören zu einer Generation, deren Leben mehr im 21. Jahrhundert verhaftet scheint als in dem davor. Wir sind relativ weit entfernt von den tief prägenden Ereignissen deutscher Geschichte. Es fällt uns zunehmend schwerer festzulegen, was typisch deutsch ist. Und das stört uns nicht. Im Gegenteil. Wir glauben nicht, dass ein Land sich durch Religion, Hautfarbe, Herkunft definieren lässt. Uns fehlt die Sorge, dass die menschlich verschuldeten Katastrophen der Vergangenheit auch in der Zukunft liegen könnten. Unsere Befürchtungen kreisen mehr um die eigene Zukunft. Wir stellen manchmal fest, dass wir konservativer sind als unsere Eltern. Wir glauben, dass es früher besser war, und mit besser meinen wir einfacher, weil klare Regeln galten.