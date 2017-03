Was tun gegen den Zahn der Zeit?

In Gera zieht man bei "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" von Bertolt Brecht und Kurt Weill alle Register.

Von Volker Müller

erschienen am 05.03.2017



Gera. Es gibt Opern, die scheinen das ewige Leben zu haben. Andere hatten wohl unwiederbringlich ihre große Zeit. Gehört dahin auch "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" von Bertolt Brecht und Kurt Weill? Die Premiere des Stücks am Freitag im Großen Haus in Gera legt das nahe - bei aller Anerkennung des vor Ort Geleisteten. Der Gedanke hat etwas Kurioses, war doch die Geschichte des fiktiven Sündenbabels Mahagonny nicht allein als harsche Kapitalismus- und Menschheitskritik angelegt; es sollte auch ein Schlag gegen den eingefahrenen, zur müden Traditionspflege verkommenen bürgerlichen Opernbetrieb sein. Doch: So viel Aufsehen im Uraufführungsjahr 1930 diese Parade des Bösen und Verkommenen wie die allem Schönen eine Absage erteilende Musik erregten - inzwischen ist dergleichen auf der Bühne längst nichts Besonderes mehr. Es reicht nicht, um den Verdacht des Einförmigen, Agitatorischen, den Vorwurf mangelnder dramatischer wie künstlerischer Substanz zweifelsfrei zu entkräften.

Am Theater Altenburg-Gera ist man nach Kräften um einen packenden Abend bemüht und entgeht im Großen und Ganzen auch der Versuchung, die Vorlage für fragwürdige darstellerische Grenzgänge zu nutzen. Regisseur Roland Schwab und Ausstatterin Christl Wein lassen das Geschehen um die aus dem Boden gestampfte Stadt, die nach dem Gold der Goldgräber giert, auf einer rustikal anmutenden Metallarena spielen, die vorn um eine Kloake herum schräg nach oben führt und zur anderen Seite hin als eine Art Laufsteg weit ins Parkett hineinreicht. In den rabenschwarzen Kostümen der Akteure findet Grausam-Lüsternes unterschiedlicher Zeiten seinen Niederschlag. Da dürften römische Gladiatoren, mittelalterliche Folterknechte so gut wie Punks, Rocker, durchgeknallte Sonnyboys Pate gestanden haben. Und den Helden - vornan Dreieinigkeitsmoses (Kai Wefer), Fatty (Paul Kroeger), Jack (Alexander Voigt), Bill (Johannes Beck) und Joe (Ulrich Burdack) - ist Dauer-Power verordnet. Es wird um die Wette gehöhnt, gegrapscht, gegrölt, geprügelt. Dass das gelegentlich mit Resten gepflegter Bühnensprache und tradierter Gesangskultur kollidiert, könnte durchaus im Sinne von Brecht/Weill sein, die das Publikum zum Sich-Wundern und Hinterfragen bringen wollten.

Einsatz und Ausstrahlung des Ensembles - einschließlich des rege beschäftigten verstärkten Opernchors - verdienen großes Lob. Doch das brachiale, meist nur eine Farbe bietende Spiel schlägt gelegentlich ins bloße Behaupten, Zur-Schaustellen um. Auch droht öfter, da die angeschlagene Lautstärke dem Textverständnis nicht unbedingt zugute kommt, für den Zuschauer der Handlungsfaden verloren zu gehen. Und dann ist da noch die Musik. Dieser dickflüssige Mix aus angestaubten Jazzelementen, bewusst lieblos verpackten Varieté- und Klassikanleihen kann auch von dem hoch motivierten Takahiro Nagasaki am Pult und einem sicher agierenden, musizierfreudigen Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera schwerlich schadlos ins Hier und Heute gerettet werden. Ganz davon abgesehen, dass manch jüngerer Gast, der die Szenenfotos in den Ankündigungen sah, sicher andere Töne erwartet hatte. Fraglos ein Opernabend, nach dem man miteinander ins Gespräch kommt, so oder so ...