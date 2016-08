Was tun gegen die erzwungene VerhÃ¼llung?

Was tun gegen die erzwungene Verhüllung?

Des Satirikers Süße zur Burka-Debatte: Man muss das Ei am Kopf köpfen

Von Wiglaf Droste

erschienen am 31.08.2016



Chemnitz. "Erdogan? Abknallen, die Type!", ruft die Süße und köpft ein Frühstücksei von Bauer Jochen, der 800 Bio-Hühner für sich laufen lässt. "Wer hierzulande Frauen zwangsverhüllt, gehört in den Knast oder besser gleich erschossen", sagt sie und schmiert sich ein Brötchen mit Butter und Schinken, das ihrem wunderschönen Popo bleiben hilft.

Ich höre den meisten meiner Landsleute nur selten gerne zu - bei meiner Liebsten ist das anders. Sie hat einen klaren, ehrlichen Blick auf die Welt und ist, mit Heinrich Heine gesagt, eine "sentimentale Eiche". Sie ist dafür, dass man gut leben, sich anständig kleiden und ordentlich arbeiten kann, ohne sich zu prostituieren. Sie hat, ohne rechthaberisch zu sein, damit meistens immer recht, weiß das und hört dennoch Utopisten wie mir geduldig zu.

"Das muss man diplomatisch lösen, also politisch, das dauert lange", sage ich, während ich die Katze füttere. "Dafür braucht man Menschen, die Visionen haben, dass man, im Krieg lebend, den Frieden erkämpfen kann." Die Süße macht sich ein Marmeladen-Brötchen zurecht, das Weight-Watcher-Verbrechern als Wochenportion gelinde gesagt letal wäre und bleibt dabei: "Erdogan abknallen, dann sind die Menschen der Türkei endlich frei!"

Sie hat vollkommen recht, man muss das Ei am Kopf köpfen, aber ich tendiere, wenn Strafe schon zu sein hat und hilft, eher für die lange Reue als für den kurzen Schuss und Schluss und plädiere dafür, vorsichtig zu bedenken, dass sich da etwas lockere und man die frei fühlenden Mitmenschen unterstützen müsse.

"Abknallen!", sagt die Süße, während sie sich ein weiteres Brötchen mit Käse und Honig appetitlich macht. "Alles andere ist Quatsch", und dann legt sie ihre Beine hoch und schimpft: "Nichts gegen nackichte Frauenbeine, aber Gurken gehören ins Glas. Eine Burka ist Müll und voller Fiesheit. Das gehört sich nicht. Man wählt ja auch nicht die AfD, nur weil man mal sauer ist."Dann küsst sie mich und sagt: "Wir können die Welt nicht retten. Aber wir können die Guten sein, und am Ende gewinnen wir sowieso." Was mich, den alten Radikalen, von der Skepsis in die Vorstellung von Glück gleiten lässt - nachdenkenshalber.