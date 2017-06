Wave-Gotik-Treffen endet in Leipzig

erschienen am 05.06.2017



Leipzig (dpa/sn) - Das diesjährige Wave-Gotik-Treffen in Leipzig geht heute nach vier Tagen zu Ende. Mehr als 20 000 Anhänger der «Schwarzen Szene» waren zur 26. Ausgabe des Festivals erwartet worden. Neben zahlreichen Konzerten von Mittelalter-Rock bis Klassik konnten die Besucher unter anderem Führungen über Friedhöfe, Autorenlesungen, ein Heidnisches Dorf sowie ein Viktorianisches Frühstück erleben. Stilecht ließ sich am ersten Tag des Treffens ein Paar aus Leipzig in den unterirdischen Gewölben des Neuen Rathauses trauen. Am Pfingstsamstag waren alle Trauungen in den mittelalterlichen Räumen ausgebucht.