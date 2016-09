Weg mit dem Krempel!

Zeigen die tausend Dinge in unserer Wohnung, wer wir wirklich sind? Und noch wichtiger: Machen sie uns glücklich? Francine Jay plädiert in ihrem Buch für radikales Ausmisten - und ordnet manchmal übers Ziel hinaus.

Von Katharina Leuoth

erschienen am 17.09.2016



Chemnitz. Schauen Sie mal zu Ihrer Kaffeemaschine, es könnte sein, dass Sie danach ein besserer Mensch werden. Ein paar Bedingungen müssen aber erfüllt sein: Sauteuer sollte die Kaffeemaschine gewesen sein, das Reinigungsprozedere gleicht einem Albtraum und Sie sollten das Gefühl haben, dass der Cappuccino beim Italiener um die Ecke besser schmeckt, auch wenn Sie das nicht laut sagen müssen. Wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind: Wozu haben Sie dieses Ding noch? Es ist eine Frage, die uns Francine Jay unerbittlich in ihrem Buch stellt.

Das heißt "Less is More - Von der Freude des Weglassens" und erscheint am Montag erstmals auf Deutsch. Es richtet sich vor allem an Menschen, die sagen, sie müssten mal ausmisten - es aber nicht tun, weil sie argwöhnen, damit auf absehbare Zeit nicht fertigzuwerden. Das Buch ist aber auch Lesestoff für jene, die das Entrümpeln ihrer Schränke und Wohnungen bereits geschafft haben - sie können sich nach der Lektüre auf die Schulter klopfen und Stufe 2 zünden.

Es geht zuerst darum, Minimalist zu werden, und das klingt schlimmer, als es ist. Minimalist kann man auch mit sauteurer und komplizierter Kaffeemaschine sein. Denn die Weniger-ist-mehr-Philosophie heißt nicht: Tür auf, alles raus, und dann glücklich in der leeren Wohnung sitzen. Sie bedeutet stattdessen, sich zu fragen: Was will ich? Was macht mich aus? Was macht mich glücklich? Mit diesen Fragen schaut man dann auf seinen Kram. Wenn Ihnen Ihre komplizierte Kaffeemaschine jeden Morgen ein glückseliges Lächeln entlockt - dann um Gottes Willen, die bitte nicht entsorgen!

Im Buch wird genau diese Philosophie erklärt. Sie hilft, ein paar Umbewertungen vorzunehmen - damit lassen sich Gewohnheiten besser brechen, ein Prinzip aus der Psychologie. Ein solcher Satz in Francine Jays Buch lautet: Du bist nicht das, was du besitzt. Auch wenn in einer Konsumwelt gern das Gegenteil behauptet wird: Kaufe das, und du bist schöner, erfolgreicher, beliebter. Doch Dinge machen das Leben nicht aus, mahnt Francine Jay. Also sie machen das Leben nicht zwangsläufig aus - denken wir kurz an die Kaffeemaschine zurück. Oder an ein anderes Beispiel: Wer beim Backen liebend gern mit zig Geräten jongliert, soll es tun. Es geht nur darum zu prüfen, warum man etwas hat. Ist das Ding nützlich und/oder macht es glücklich: Behalten! Wenn nicht: Weg damit! Aber warum eigentlich?

Weniger Sachen, so führt Francine Jay aus, bedeuten weniger Stress. Das geht beim Einkaufen los: Weniger kaufen heißt oft, mehr Geld und mehr Zeit zu haben. Und wenn man weniger Dinge hat, braucht man weniger Zeit und Energie für Wartung und Pflege. Auch die Zahl der Ärgernisse nimmt ab, drei Beispiele: Man ist nicht mehr genervt, nur weil einem daheim zufällig das noch nie benutzte Raclette-Set ins Auge fällt und daran erinnert, noch immer keinen Racletteabend organisiert zu haben. Oder: Morgens kommt die Familie schneller aus dem Haus, weil sie alles Nötige schnell findet, das Nötige verschwindet ja nicht mehr in Haufen und Stapeln. Und das Wandern am Wochenende muss nicht verschoben werden, nur weil man stattdessen für den unter der Woche neu angesammelten Krempel Platz in vollen Schubladen suchen muss. Es geht um das befreite Aufatmen, solche Sachen nicht "zu müssen". Es geht um eine Einstellung dem Leben gegenüber: sich auf sich selbst zu besinnen und sich nicht von Überflüssigem ablenken zu lassen.

Das Buch ist für Ausmist-Willige praktische Handlungsanweisung. Im Hauptteil geht es Schritt für Schritt vom Wohnzimmer zum Schlafzimmer, zum Kleiderschrank, zum Arbeitszimmer, zur Küche, zum Esszimmer und ins Bad. Ob Schublade oder Schrank, Francine Jay wacht wie der Luchs und mahnt: alles rausnehmen, betrachten, bewerten. Dinge würdigen und behalten, weitergeben oder wegwerfen. Schubfach für Schubfach, Schrank für Schrank, Zimmer für Zimmer. Verlässt einen der Mut, muss man nur weiterlesen. Francine Jay weiß Rat. Zum Beispiel kann man Ordnung halten mit Modulen. Das können bewegbare Behälter sein, auf die man Schilder klebt: "Stricken", "Yoga", "Büro". Übersichtlich bleiben so passende Sachen zusammen und können leicht dorthin bewegt werden, wo man sie braucht, das spart übrigens auch Schränke - wenn man will. Auch bei Erinnerungs- und Erbstücken spricht uns Francine Jay gut zu: Es sind nur Symbole für Beziehungen oder Erlebnisse; die Beziehungen oder Erlebnisse bleiben auch ohne Symbol, was sie sind.

Francine Jay hat Erfahrung. Seit einer Weltreise im Jahr 2009, als ihre gesamten Besitztümer eigenen Angaben zufolge noch in einen Koffer passten, führt sie als "Miss Minimalist" einen Blog über das Entrümpeln. Mittlerweile hat sie sich mit Mann und Tochter in den USA niedergelassen, passe aber bis heute peinlich genau darauf auf, was in ihr Zuhause kommt und ob das bleiben darf. Was man ungesehen glaubt.

Denn manchmal ordnet "Miss Minimalist" übers Ziel hinaus. Im Vorabdruck des Buches schreibt sie bei der Bewertung von Objekten: "Keines bekommt einen Freifahrtschein! Setze dir deine Zöllnermütze auf, und führe mit jedem Gegenstand eine Einreisebefragung durch." Hoffentlich sieht's keiner! Oder: "Achte darauf, dass jeder, der ein Spielzeug, ein Buch, eine Zeitung oder Post mit in die Küche bringt, das Objekt beim Verlassen des Raumes wieder mitnimmt." Die Zimmerpolizei lässt grüßen. Oder: "Betreibe Sportarten und Hobbys, die nur wenig Zubehör erfordern." Nein, liebe Frau Jay, da widersprechen Sie sich selbst: Wenn ein Hobby mit 1000 Zubehörteilen genau mein Ding ist, darf es sogar 1001 Zubehörteile haben! Und es gibt Menschen, das muss auch mal gesagt werden, die haben kein Problem mit Kram und Krempel. Aber die müssen das Buch ja auch nicht lesen.

Wobei: Wenn wir mit dem Ausmisten fertig sind, geht es zu Stufe 2: Minsument zu werden. Heißt, unseren Konsum dauerhaft unseren Bedürfnissen entsprechend zu minimieren, so auch den Einfluss unseres Konsums auf Umwelt und Menschen. Schenken Sie Ihre komplizierte Kaffeemaschine - falls die Sie nur zum Fluchen bringt - einem Menschen, dem sie ein Lächeln entlockt und kaufen Sie sich so etwas nie wieder. Sich zu hinterfragen, kann belanglosen, gedankenlosen, glücklosen Konsum zügeln. Es kann Energie und Rohstoffe sparen, Transportabgase verhindern, Müllberge verringern und so ein Schritt sein, einige größere Probleme auf diesem Planeten in den Griff zu bekommen. Aber das füllt schon das nächste Buch - das man übrigens, wie auch das von Francine Jay, in der Bücherei ausleihen könnte, statt es zu kaufen. Es sei denn, Ihr Herz hüpft vor Freude beim Blick auf Ihren schönen Bücherschrank.

Das Weniger-ist-mehr-Prinzip lässt sich auch ausdehnen, zum Beispiel auf den Kalender. Weniger Termine - mehr Zeit.

So, wie wäre es jetzt mit einem schönen Kaffee!?