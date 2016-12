Weihnachts-oratorium: Rademann auf Europatournee

09.11.2016

Cecilia Bartoli singt «Norma» in Baden-Baden

Opernstar Cecilia Bartoli gastiert am Festspielhaus in Baden-Baden. An zwei Abenden singt die 50-Jährige die Titelpartie «Norma» in der gleichnamigen Bellini-Oper - eine Tragödie um eine mächtige Frau in politisch schwierigen Zeiten.