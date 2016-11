«Welt»-Literaturpreis für Zadie Smith

Was ist das für eine Himmelserscheinung?

Tomicek

Wir haben am 25. September über Auerswalde Ost diese Erscheinung am Himmel gesehen. Was ist das, wie entsteht sie? (Die Frage stellte Rainer Arnold aus Lichtenau. Eine ähnliche Beobachtung machte die Leserin Christiane Friedemann; sie fragte ebenfalls nach.)