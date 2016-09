Weltmusik in der Provinz

Das russische Trio Vedan Kolod und die flippigen 17 Hippies haben die Jubiläumsausgabe des Folkherbstes im Malzhaus Plauen eröffnet: Bands aus ganz Europa musizieren bis November um den "Eisernen Eversteiner".

Von Matthias Zwarg

erschienen am 26.09.2016



Plauen. Ein Vierteljahrhundert lang gibt es nun schon den Folkherbst im Plauener Malzhaus - und der Wettbewerb um den Eisernen Eversteiner hat nichts an Frische und Attraktivität eingebüßt. Am Samstagabend platzte das Haus daher aus allen Nähten, als das russische Trio Vedan Kolod den Reigen der acht Konzerte eröffnete, mit denen sich Gruppen und Solisten um den diesjährigen Folklore-Preis bewerben.

Tatjana Naryshkina, Valerie Naryshkin und Daryana Antipova aus dem sibirischen Krasnojarsk betätigen sich als Archäologen der Musik, suchen alte Lieder des vorchristlichen Russland, tragen sie auf größtenteils selbstgebauten Instrumenten mit dem traditionellen mehrstimmigen sibirischen Kehlgesang vor. Auch ihre Bühnenkleidung orientiert sich an den Überlieferungen ihres Volkes. Begleitet von verschiedenen Flöten, Trommeln, Okarina, slawischem Dudelsack, Maultrommel besingen sie die Mitsommernacht, Abschied und Liebe, die Weiten Sibiriens. Ihre Lieder erinnern an eine archaische Zeit, da Musik und Gesang wie die Sprache selbst zum Austausch von Informationen, von Erzählungen benutzt wurde. Manchmal scheint hinter ihrem kargen, immer etwas schwermütig-ernst klingenden Gesang die Weite ihres Landes auf, eine Art Unendlichkeit, die dem Menschen seine Grenzen zeigt.

Vedan Kolod markieren damit eine der Wurzeln des Folkherbstes. Der Wettbewerb zeigte sich immer offen für sehr traditionelle Musik, das Bewahren kultureller Überlieferungen und damit dem Gedächtnis der Menschheit verpflichtet. Aber er war auch immer offen für Neues, für moderne Formen der Aneignung historischer Klänge und Strukturen, für Einflüsse aus Klassik, Jazz, Pop und Rock. Für die richtige Mischung der Künstler, die sich um den Eisernen Eversteiner bewerben, sorgt eine Auswahl-Party, erklärt Ute Gottert, die mit Uli Wolff zu den Begründern des Folkherbstes gehört. Dabei wird Musik aller in Frage kommenden Solisten und Bands gespielt, und das Publikum entscheidet darüber, wer zu den Wertungskonzerten eingeladen wird. Bei mehreren Favoriten aus einem Land sorgt das Malzhaus-Team sanft für internationale Vielfalt.

Für die Aufgeschlossenheit des Folkherbstes gegenüber der Moderne stehen auch die 17 Hippies, die am Samstag zum vierten Mal im Malzhaus gastierten und trotz der Enge auf der Bühne und im vollen Keller selbst tanzten und das Publikum zum Tanzen brachten. 17 Musikerinnen und Musiker waren sie nur selten, und wie Hippies sehen sie mittlerweile auch nicht mehr aus. Aber sie transportieren den Spaß der Flower-Power-Ära mit ihren aus mindestens 17, wenn nicht 117 Musikstilen aus aller Herren und Damen Länder inspirierten Liedern in die Gegenwart. Balkanfolklore, französische Chansons, amerikanischer Folk, Klezmer, deutsche Blasmusik - bei den 17 Hippies fusioniert der Klang der Welt zu einem furiosen Feuerwerk an absolut partytauglicher Musik. In ihren besten Momenten gelingt es den Hippies aber auch, die Melancholie, die allem Glück innewohnt, in ihren Liedern mitklingen zu lassen. Womit sie dem Folkherbst eine weitere Farbe hinzufügen.

Wertungskonzerte Um den "Eisernen Eversteiner" bewerben sich im Konzert neben Vedan Kold noch Elin Kaven (Norwegen) am 7. Oktober, Katerina Tsiridou & die Rebétiko-Band (Griechenland) am 15. Oktober, Fei Scho (Deutschland) am 21. Oktober, Ragga Gröndal (Island) am 29. Oktober, Seiva (Portugal) am 5. November, Federspiel (Österreich) am 12. November und La Gapette (Frankreich) am 19. November.

Sonderkonzerte geben The Klezmatics (USA) am 22. Oktober und die Oysterband (England) am 26. November. Die Preisverleihung findet am 28. Januar 2017 statt.