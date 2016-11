Wenden wir wieder?

Von Eva Prase

erschienen am 18.11.2016



Chemnitz. Zur Wendezeit 1989/90 war Hans-Joachim Maaz, bekannter Psychiater und Psychoanalytiker, ein gern zitierter Experte. Gern zitiert, weil er schonungslos analysierte, warum die Ostdeutschen so ticken, wie sie ticken. Sein "Gefühlsstau" kam damals vor allem unter "Wessis" gut an. Manch "Ossis" fühlten sich düpiert, skizzierte er sie doch als angepasste Menschen, die nie selbstbewusst zurechtkämen, weil sie in der Kinderkrippe den Eltern entfremdet worden waren.

Maaz ist nicht müde geworden, die Deutschen in ihrem Verhalten zu beschreiben. Zu dem einen Bestseller reihten sich weitere. Widerspruch ist ihm dabei immer wieder gewiss. Die "Freie Presse" will Konflikte und Debatten moderieren. Und so war Maaz von Chefredakteur Torsten Kleditzsch zum Gespräch in den Chemnitzer Hof geladen, zum zweiten "Chemnitzer Salon".

Das Thema des Abends gleicht dem Titel von Maaz' jüngstem Buch: Die narzisstische Gesellschaft. Der Narzisst sei ein um Anerkennung ringender, verunsicherter Mensch, dem es in früher Kindheit an Zuwendung und elterlicher Bindung gemangelt habe. Er tue alles, um geliebt zu werden, alles, um die Bestätigung, die er zum Leben braucht, zu erlangen. Er versuche, den Mangel zu kompensieren - durch Leistungen, Konsum, Aktion. "Alle herausragenden Leistungen im Sport, in der Wissenschaft, in der Kultur und Politik sind der Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen verdächtig. Jeder Olympiasieger - ein Narzisst. Denn nur die "bittere Kränkung oder der Stachel der Vernachlässigung liefern den Ehrgeiz und die Energie, um die Anstrengungen auf sich zu nehmen", so Maaz.Ein großes Problem sieht er darin, dass die heutige Gesellschaft in einem "Spinnennetz narzisstischer Verstrickungen ihrer Akteure gefangen" ist. Die etablierten Parteien bestätigten sich immer selbst und seien zu wirklicher Veränderung nicht in der Lage. Das rufe Protestgruppierungen und -parteien aller Richtungen auf den Plan: von der AfD über Pegida bis hin zu Attac und Antifagruppen. "Viele fühlen sich nicht mehr gehört, nicht mehr vertreten, nicht mitgenommen. Nahezu jeder weiß, dass in der Gesellschaft etwas nicht stimmt. Aber die etablierten Parteien und die Politiker wollen das nicht wahrhaben. Sie handeln nicht entsprechend", so Maaz. Wir benötigten endlich Politiker, die den Protest annehmen und analysieren und die wenigstens versuchen, die Anliegen der Bevölkerung in eine entsprechende Politik münden zu lassen. Er wandte sich dagegen, Parteien wie der AfD das Adjektiv rechtspopulistisch anzuheften. Vielmehr müsse man fragen, was die Menschen umtreibe.

Das Gegenteil beobachte er aber. Maaz erschrecke geradezu, in welch diffamierender Weise Meinungen, die nicht dem entsprechen, was als politisch korrekt gilt, abgewehrt und Abweichler vom Mainstream abserviert würden. Dabei verrate die kollektive Abwehrfront jener, die nachplappern, was vorgegeben wird, dass etwas angesprochen ist, dessen Wahrheit unangenehm ist.

Alles in allem empfindet der Psychoanalytiker, dass wir uns wieder in einer Zeit einer Wende befinden oder uns dieser nähern. "Wir wissen doch alle, dass der Raubtierkapitalismus die Gesellschaft spaltet, zu Lasten anderer geht und nicht ewig funktioniert. Wir wissen um die Umweltzerstörung, die Ausbeutung der Ressourcen", so Maaz.

Wenden wir wieder? Die Lage ist angespannt. Wie lange geht es noch gut? Dem Westen sei klar, dass er Kriege und die Migration mit verursache, dass die USA Schuld tragen an der Destabilisierung der Lage im Irak, in Syrien, dem Libanon, in Libyen ... - "Wir machen da mit. Durch unser Versagen fliehen die Menschen und kommen zu uns." Maaz wies zudem darauf hin, dass auch deswegen hunderttausende Flüchtlinge unterwegs seien, weil den Vereinten Nationen das Geld für die Hilfe in den Bürgerkriegsgebieten ausgegangen sei. Der Grund: Die Geberländer halten sich nicht an ihre Zahlungsverpflichtungen.

Chefredakteur Kleditzsch kam in diesem Zusammenhang auf das Dublin-Abkommen zu sprechen. Das sieht vor, dass der Staat, in den der Asylbewerber zuerst eingereist ist, das Asylverfahren durchführen muss. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe es - und dafür wird sie von Hans-Joachim Maaz scharf kritisiert - ohne Absprache mit anderen europäischen Ländern außer Kraft gesetzt. Kleditzsch wies jedoch darauf hin, dass das Abkommen de facto schon nicht mehr existierte, weil klar war, dass es für einen Flüchtlingsstrom dieses Ausmaßes nie gemacht war. Es habe von vornherein den Webfehler gehabt, dass es die Randstaaten der Europäischen Union allein ließ mit den Flüchtlingen. Kleditzsch: "Das hat Deutschland lange gefallen."

Wie wird die Situation bewältigt? Die Krise gelöst? Könnte auch in Deutschland so ein Mann wie Donald Trump an die Macht kommen? So fragte Torsten Kleditzsch. "Trump hat die Stimmen von 60 Millionen Amerikanern hinter sich vereint. Und die 60 Millionen sind nicht alles Rassisten, Extremisten oder Frauenfeinde. Wir wissen nicht, was in den USA los ist. Wir wissen nicht, was mit den Menschen los ist, die eine solche Person wählen", sagte Maaz, warnte aber eben vor zu schnellen Urteilen. Es sei vieles unerklärlich, etwa die Tatsache, dass auch arme Amerikaner einen Multimilliardär wählen, von dem sie sich am wenigsten erwarten können, dass er ihre Interessen ernst nimmt. Zudem meint Maaz, dass die Amerikaner mit Trump das kleinere Übel gewählt hätten. Hillary Clinton habe als Außenministerin gezeigt, dass sie eine Kriegstreiberin sei.

Maaz' Vision von einer demokratischen Revolution spreche die Partei der Nichtwähler und alle Menschen an, die eine grundlegende Veränderung für richtig und notwendig halten, "ohne schon zu wissen, wie diese vor sich gehen und wohin sie führen soll". Das einzige Ziel einer solchen "Veränderungspartei" wäre zunächst ein Wahlerfolg, bei dem etablierte, aber zum Systemwechsel unfähige Parteien keine Regierung mehr bilden können. Diese Partei der Veränderung könnte auf demokratischem Wege eine Machtposition erringen, mit der sie Voraussetzungen und Regeln für notwendige Erneuerungen herstellen und kontrollieren hilft - ohne selbst schon ein inhaltliches Programm haben zu müssen. Dieses Programm der gesellschaftlichen Entwicklung müsse gemeinsam errungen, breit diskutiert werden, so Maaz. Er sprach von einer neuen Beziehungskultur, die wir aufbauen müssten. Runde Tische, das Politmöbel aus der Wendezeit. Konferenzen ohne Lobbyisten. Wissenschaftler, Arbeiter, Philosophen, Eltern, Handwerker, Künstler, Theologen müssten gemeinsam Ergebnisse erarbeiten. Nicht durch Konkurrenz, sondern im Konsens müssten Problemlösungen, Konzepte, Ideen gefunden werden.

Chefredakteur Kleditzsch hakte nach: Warum sollte ausgerechnet diese "Partei der Veränderung" immun gegen narzisstische Anwandlungen sein? Eine umfassende und zufriedenstellende Antwort gab der Psychoanalyst an diesem Abend nicht. Maaz: "Keiner weiß heute mehr, was richtig und was falsch ist. Da wird man doch mal kritisch nachdenken und Vorschläge machen können. Und ja, ich weiß, ich bin ein Utopist."