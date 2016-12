Wenn Frauen aus der Reihe tanzen

erschienen am 15.12.2016



Als Hauptdarstellerin der Bestseller-Adaption "Feuchtgebiete" wurde Schauspielerin Carla Juri hierzulande bekannt. Die Schweizerin ist auf dem Land aufgewachsen und spielte in ihrer Jugend Eishockey. Nun übernahm die 31-Jährige die Titelrolle in der Filmbiografie "Paula", die das Leben der in Dresden geborenen Künstlerin Paula Modersohn-Becker (1876 bis 1907) nachzeichnet. Der Film lief gestern in den Kinos an. André Wesche sprach mit der nachdenklichen Carla Juri über die Kunst des Malens und des Lebens.

Freie Presse: Frau Juri, der Film beginnt mit einer Szene, in der Paula ihrem Vater eröffnet, dass sie gern Malerin werden möchte. Wie viele Väter dieser Welt wünscht der sich, sie möge zunächst "etwas Anständiges" lernen. Gab es diese Szene auch in Ihrem Leben?

Carla Juri: Nein. Mein Zuhause hat mich immer unterstützt. Es wurde mir nicht übel genommen, dass ich etwas ausprobieren mochte. Ich musste nie etwas tun, weil es mein Vater so wollte. Ich hatte meine Wahl.

War Ihnen Paula Modersohn-Becker schon vor dem Filmprojekt bekannt?

Nein. Was Maler angeht, waren mir eher die Schweizer und die Franzosen bekannt, aber auch die Skandinavier. Von Otto Modersohn und dieser ganzen Truppe hatte ich noch nicht gehört.

Was für ein Bild haben Sie sich von dem Menschen Paula geschaffen?

Ich habe Paulas Tagebücher gelesen und ihre Korrespondenz. Es ist sehr viel Material, das da zusammenkommt. Ihr Leben ist sehr gut dokumentiert. Die Meinung anderer Künstler oder überhaupt anderer Menschen hat sie immer nur bis zu einem gewissen Maß interessiert. In dem Sinne war Paula frei von Eitelkeit. So habe ich zumindest interpretiert, was ich über sie gelesen habe. Sie hatte einen anderen Sinn für die Kunst. Sie hat gegen die Tendenzen ihrer Zeit gelebt und gehandelt. Es hat mich fasziniert, wie sie das durchgezogen hat. Wenn man ihr sagte, sie könne nichts malen, hat sie das nicht groß interessiert. Es gab ja Viele, die das behauptet haben. Wenn man ihre Studien anschaut, sieht man ganz genau, dass Paula sehr wohl malen konnte. Sie hat ganz bewusst ihre Technik entwickelt, die nicht die Realität wiedergibt, sondern ihre Empfindungen ausdrückt. Als Expressionistin, sozusagen. Viele dachten damals, sie hätte kein Talent. Dabei hat sie die Kunst nur neu und sinnlich interpretiert.

Mussten Sie wirklich Malen lernen oder hat es genügt, dass es so aussieht als ob?

Es hätte gereicht, nur so zu tun. Aber ich wollte nicht, dass es nur so aussieht, als könnte ich vielleicht malen. Ich hatte Lust, das Malen richtig zu verstehen und ich glaube, das hat mir letztendlich den Zugang zur Figur geschaffen. Was für Gedanken, Empfindungen und Wahrnehmungen entstehen beim Prozess des Malens? Man ist so konzentriert, dass man in eine Selbstvergessenheit gerät. Das ist befreiend. Ich bin sehr froh, dass ich das für mich entdeckt habe. Dieses Befreiende spielte für Paula sicher eine wichtige Rolle.

Machen Kostüme etwas mit einem?

Ja. Das Kostüm hilft, sich in die Zeit einzufühlen. Man wird sich stärker bewusst, wie umständlich damals alles war. Allein schon das Korsett und diese vielen Schichten an Röcken!

Tragen Sie eine Sehnsucht nach anderen Zeiten in sich oder sind Sie im Hier und Jetzt am besten aufgehoben?

Eine gewisse Melancholie für andere Zeiten habe ich, weil ich sie nicht selbst erlebt habe. Aber letztendlich bin ich schon froh, dass ich jetzt lebe. Die gesellschaftliche Situation heute ist freier und offener als je zuvor.

Sie sagen, Schauspieler sind für Sie keine Künstler. Schützt Sie diese Sicht der Dinge davor, zu viel Verantwortung für ein Projekt zu übernehmen?

Nein, gar nicht. Ich übernehme nicht weniger Verantwortung, wenn ich das sage, im Gegenteil. Ich sehe mich nicht nur als Werkzeug des Regisseurs, ich bin mein eigenes Werkzeug. Jeder Schauspieler hat seine Vorstellung vom Film. Die stimmt nicht immer mit der des Filmemachers überein.

Ob sie es bereut. Ob sie bereut, dass sie zurückgegangen ist. Wenn sie wüsste, dass sie sterben wird, aber ein Kind gebären kann. Es könnte sein, dass sie es nicht bereut, obwohl sie mit dem Leben bezahlt hat. (Anm. d. R.: 1907 kehrte Paula Modersohn-Becker mit ihrem Mann Otto nach Worpswede zurück, wo sie ihn 1898 in der dortigen Künstlerkolonie kennengelernt hatte. Das Paar lebte zwischenzeitlich getrennt. Paula brachte das lang ersehnte Baby zur Welt und starb 31-jährig an den Folgen der Geburt.)

Allein quantitativ sind Frauen in der Filmbranche nicht gleichberechtigt repräsentiert. Und man spürt eine andere Wertschätzung. Verstehen Sie, was ich meine? Diese andere Wertschätzung geschieht unbewusst, sie ist nicht gewollt. Ich wünschte mir, dass diese nicht bewussten Differenzierungen auch mal aufgehoben werden.

Der Film deutet an, dass Paula auch einen gewissen Wahnsinn in sich trug.

Von der Eishockeymannschaft zum Filmteam

Geschwätzigkeit ist ihre Sache nicht. Im Interview wägt die Schweizer Schauspielerin Carla Juri jedes ihrer Worte genau ab. Sie nimmt sich Pausen, um zu reflektieren.

Geboren wurde Carla Juri 1985 in Locarno. Gern erzählt sie, dass sie in einem Dorf im Tessin aufgewachsen ist, dort, wo die Schweiz Italienisch spricht. Heute gehören auch Deutsch, Englisch und Französisch zu ihrem Repertoire. Ihre erste Leidenschaft gilt dem Eishockey. Der Sport führt sie zu einem Auslandsjahr an einer amerikanischen Sport-High-School. Danach spielt Juri in der höchsten Fraueneishockeyspielklasse der Schweiz. Sie will Tänzerin werden, entscheidet sich letztendlich aber für die Schauspielkunst. In Los Angeles und in London genießt sie eine umfassende Ausbildung. Ihr Spielfilmdebüt ist 2010 das Episodendrama "180° - Wenn deine Welt plötzlich Kopf steht". Der Schweizer Filmpreis für die "Beste Nebenrolle" sorgt für ein erstes Ausrufezeichen.

Auf der Suche nach einer geeigneten Hauptdarstellerin für die Kinoadaption des Bestsellers "Feuchtgebiete" von Charlotte Roche stößt Regisseur David F. Wnendt auf das junge Talent. Das Buch, das tabulos Sexualität und Körperlichkeit thematisiert, hat Deutschland polarisiert. Carla Juri nimmt die Herausforderung an. Die Kritiker finden den Film besser als das Buch und feiern den Star. Eine Million Zuschauer sehen das ähnlich.

Nach Auftritten in Filmen wie "Finsterworld" und "Morris aus Amerika" überzeugt Carla Juri nun in der Rolle der expressionistischen Künstlerin Paula Modersohn-Becker, die 1876 in Dresden-Friedrichstadt zur Welt kam und ein Leben lang gegen männliche Vorbehalte ankämpfen musste. Es ist eine exzellente Filmbiografie von Christian Schwochow.

Paula Modersohn-Becker gilt als eine der Künstlerinnen, die die Herausbildung des Expressionismus in Deutschland mit befördert hat. Sie befasste sich mit Entwicklungen der Avantgarde und vereinfachte in ihrer Malerei bewusst Form und Farbe. Sie gehörte zur Künstlerkolonie Worpswede. (awe)

