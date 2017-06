Wenn Tanz Flügel verleiht

Der Franzose Jean-Blaise Druenne gehört zum Chemnitzer Ballett, hat sich zuvor aber von Japan bis Argentinien durchgetanzt. Dabei ist er erst 28 - fragen Sie nicht, was seine Mutter dazu sagt!

Von Katharina Leuoth

erschienen am 09.06.2017



Seine Mama - wir müssen uns den Klang des Wortes hier französisch denken, also eher maman - wusste nichts von Chemnitz, aber als ihr Sohn ihr eröffnete, in diese deutsche Stadt zu ziehen, atmete sie auf. Das letzte mal, als er sie besuchte, kam er 14 Stunden lang von einem anderen Erdteil angereist. Die Internationalität seiner Branche kann einer maman ein bisschen an den Nerven zerren. Sie hat das alles ja nicht ahnen können, als sie den Bub damals mit seinen Schwestern ins Ballett schickte. Er sollte sich nur ein bisschen bewegen. Aber Jean-Blaise Druenne ist nicht dafür gemacht, sich nur ein bisschen zu bewegen. Wenn er springt, könnte man es auch fliegen nennen.

Der Franzose Jean-Blaise Druenne ist 28 Jahre alt, und Deutschland das siebente Land, in dem er als Balletttänzer arbeitet. Balletttänzer sind fahrendes Volk, viele wechseln die Städte und Länder je nachdem, wo Tänzer gesucht werden und sich Weiterentwicklungen eröffnen. Vom 20-köpfigen Ballett des Chemnitzer Theaters stammen gerade mal zwei Tänzerinnen aus Deutschland, die anderen kommen aus aller Welt. Ballett könnte in dieser Hinsicht als Entwurf einer schönen neuen Welt gelten, des Miteinanderverstehens ohne Grenzen; markant am Ballett ist, dass es keine Sprache braucht. Doch wollen wir das nicht verklären. Ganz so einfach ist es nicht, wenn ein französischer Balletttänzer, in Bordeaux geboren, mit seinem Schulenglisch an der Supermarktkasse im schottischen Glasgow steht und weder er die Kassiererin mit ihrem schottischen und glasgowischen Akzent versteht, noch sie diesen Typen mit dem französischen Englisch. Rein tänzerisch aber war er damals auf einem guten Weg. Maman war da noch begeistert.

Schon das erste Engagement in seinem Heimatland in Toulouse nennt er einen Glücksfall. Das Theater war eine Adresse für Gastchoreografen wie den Tschechen Jirí Kylián, der von der niederländischen Königin Beatrix für seine Verdienste um den Tanz ausgezeichnet wurde, oder den US-Amerikaner William Forsythe, einer DER Choreografen unserer Zeit. Top-Leute, wie die Chemnitzer Ballettdirektorin Sabrina Sadowska sagt. Und nach den Choreografien dieser Top-Leute durfte Jean-Blaise gleich am Anfang seines Weges tanzen. Allerdings hat ihm das nicht alles bedeutet. Er wollte reisen, mehr noch, als das in seiner Zunft üblich ist. Er ging zunächst nach Großbritannien, Glasgow. Wieder ein Glücksfall. Dort musste ein Tänzer in der ersten Reihe ersetzt werden, Jean-Blaise nahm die Stelle ein. "Eine große Chance", urteilt Sadowska. "Tänzer um die 20 setzt man nicht gleich in der ersten Reihe ein, da fehlt die Erfahrung." Bei Jean-Blaise fiel das offenbar nicht ins Gewicht. Das Ballett war vielfältig, er tanzte klassisch und zeitgenössisch. Aber wie das so ist bei einem, der bereit ist, in die Welt zu gehen, da finden sich dann auch die Gelegenheiten.

Einer seiner Tanzkollegen kam aus Japan. Komm mit in meine Heimat, meinte er zu Jean-Blaise, dort suchen wir Tänzer wie dich - blond, hellhäutig, europäisch. Jean-Blaise schickte eine DVD mit Trainingsaufnahmen an das Ballett in Yokohama und bekam den Vertrag. Maman schüttelte den Kopf: Junge, mach' das nicht, du kannst doch in Glasgow Karriere machen! Doch das wollte er nicht.