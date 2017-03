Wenn der Hausherr die ganze Familie outsourct

"Paarshit - Jeder kriegt, wen er verdient" heißt das neue Programm mit dem Zwickauer Kabarettisten Erik Lehmann. Darin geht es aber nicht nur um Zwischenmenschliches.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 14.03.2017



Zwickau. Wenn der Zwickauer Kabarettist Erik Lehmann in seiner Heimatstadt seine Programme darbietet, so gibt der 33-Jährige in der Regel ein Heimspiel, vor ausverkauftem Haus. So war es auch am Sonntag, wenngleich einiges anders war. Zum einen gastierte der mittlerweile auch als jüngstes Ensemblemitglied der Dresdner Herkuleskeule erfolgreiche Kabarettist zum ersten Mal im Duo mit der Schauspielerin Mandy Partzsch beim Theater Plauen-Zwickau, widmete dem fusionierten Haus die Premiere seines neuen Duoprogramms "Paarshit - Jeder kriegt, wen er verdient" und gab damit zugleich vor 130 Zuschauern sein Duo-Debüt in dem als Ersatzspielstätte für das in Sanierung stehende Gewandhaus zum Bühnenraum umgerüsteten Malsaal.

Musikalisch unterstützt von dem Pianisten Thomas Wand, verknüpft "Paarshit" das von Dieter Nuhr, Mario Barth, Ingo Appelt & Co. bereits weidlich abgefrühstückte ewige Thema des Zwischengeschlechtlichen mit ein paar kabarett- (und nicht nur comedy-)tauglichen Aspekten. Die Rede ist hier nicht von den bei ostdeutschen Kleinkunstensembles offenbar immer noch unvermeidlichen sächsischen Deppen-Mundart-Nummern, vorgetragen in Fremdschäm-Maske mit Trainingsanzug, Vokuhila-Perücke und Kassenbrille. Mit derlei verhindern ihre Urheber hartnäckig, bundesweit ernst genommen zu werden. Dabei können Lehmann und seine fünf Jahre ältere Bühnenpartnerin weit mehr. Auch ohne Lokalkolorit funktionieren etwa die Geschichten von der Prekariatsfamilie, die durch alle Reality-TV-Formate durchgereicht wird oder vom so unattraktiven wie unsensiblen Mann, der sich seine Olga in Russland gekauft hat und über seine Ehefrau spricht wie über ein neues Auto. Da, steht zu fürchten, ist Deutschland unteilbar. Die Sprachbarriere, so der Mann, sei kein Problem - eine Sprache, die er nicht spreche, betrachte er als angenehmes Hintergrundgeräusch. Belastend, meint er, wäre es ja erst, wenn man alles verstünde.

Zu großer Form läuft die zur drallen russischen Blondine aufgepimpte Mandy Partzsch beim "Olgalied" auf, in dem Olga mit authentischem Akzent beschreibt, wie sie jeden ihrer reichen Männer ums Leben gebracht und geerbt hat - nur um ihr fernes Heimatdorf zu unterstützen, versteht sich. Georg Kreislers Lied "Bidla Buh", in dem ein Mann seine Geliebten der Reihe nach umbringt, lässt grüßen - und stand laut Gasttexter Stefan Klucke Pate.

Aber das Grauen lauert überall. Etwa in Gestalt des Managers, der seiner Frau erklärt, warum man im Zuge der Globalisierung die ganze Familie outsourcen müsse - die Oma ("Wir können sie uns nicht mehr leisten!") wird kurzerhand des Hauses verwiesen; ihre Hilfe im Haushalt übernimmt eine genügsame Chinesin, der Sohn ist nach Rumänien abgeschoben, - und die Frau? Was wird mit der? Sie hilft sich selbst, indem sie den herzlosen Gatten ihrerseits outsourct - ins Jenseits, mit einer Pistolenkugel.

Überhaupt sind Mandy Partzsch und Erik Lehmann dort am besten, wo sie der Gegenwart auf den Zahn fühlen - und das kann weh tun. Wie bei der Nummer "Stromausfall". Die Eltern haben anlässlich eines Blackouts mal wieder mit ihren Kindern am Esstisch gesessen - statt jeder vor seiner Glotze. Das wirft Fragen auf. Erstaunlich, wie groß die Kinder geworden sind - und, so der Mann, "seit wann sind es eigentlich drei?"

Großes Kino auch die Final-Nummer mit dem Schlagerduo, das gemeinhin belanglose Liedchen mit beliebigen Texten trällert und auf der Bühne laut überlegt, wie es denn wäre, nähme es sich mal ernster Themen an. Ernüchterndes Fazit, in bester Schlagermanier vorgetragen: "Ihr werdet weiter klatschen, so lang das Lächeln stimmt." Geklatscht wurde tatsächlich. Auch wenn die Schnittmenge des Publikums mit dem von Florian Silbereisen & Co. recht klein gewesen sein dürfte.

Eine weitere Vorstellung von "Paarshit" gibt es im Malsaal in Zwickau am 11. Juni. Kartentelefon: 0375 274114647.