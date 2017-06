Wenn die Idylle keine ist

"Unterleuten" heißt unser neuer Fortsetzungsroman, der ab Samstag zu lesen ist. Die Schriftstellerin Juli Zeh schreibt darin über eine Dorfgemeinschaft - die nicht weniger ist als das Abbild unserer gesamten Gesellschaft.

Von Uta Trinks

erschienen am 10.06.2017



Chemnitz. Dem Stress der hektischen Städte entkommen, Ruhe finden: Die Sehnsucht nach einem ausgeglichenen, naturverbundenen Leben auf dem Land ist groß. Auch die vielgepriesene Nachbarschaft, das Miteinander, dort noch existent und funktionierend, wie gemeinhin angenommen wird, scheint einer der gewichtigen Gründe für Stadtflucht zu sein. Die Provinz als Projektionsfläche für den ermüdeten Metropolenbewohner. In seinem gerade erschienenen Buch "Stress and the City" analysiert Mazda Adli, "warum Städte uns krank machen". Der Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und Stressforscher an der Berliner Charité analysiert, dass Stadtbewohner häufiger an psychischen Krankheiten leiden als Landbewohner.

Dass eine Zeitschrift wie "Landlust", die "die schönsten Seiten des Landlebens" herauskehrt, einen solchen Siegeszug antreten konnte zu Zeiten, da ansonsten auf Papier gedruckte Medienerzeugnisse eher um jeden Leser kämpfen müssen, wundert da nicht. Das Magazin war das erste seiner Art. 2005 gegründet, folgten ihm unzählige vergleichbare Publikationen - die einschlägigen Regale sind voll davon. Und so gibt es für ein Millionen-Leserpublikum ländliche Idylle satt im Blätterwald. Die allerdings einen Realitätscheck nicht so oft bestehen würde, wie man vielleicht annehmen könnte. "Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg", macht sich Liedermacher und Kabarettist Rainald Grebe lustig. Aber genau dorthin entführt Sie, liebe Leser, ab Samstag unser neuer Fortsetzungsroman: nach "Unterleuten", irgendwo fern der großen Städte. Ein fiktives Dorf, das Handlungsort des gleichnamigen Romans von Juli Zeh ist. Im Hier und Heute.

Die Erfolgsautorin, die selbst von Leipzig aus ins Brandenburgische zog, weiß also, wovon sie schreibt. "Aus meiner Sicht", sagte Juli Zeh 2016 in einem "Freie Presse"-Interview zum Erscheinen ihres Romans, "ist das ganz eindeutig eine Fluchtbewegung. Das ist auch ein Teil dessen, was ich abbilden möchte, dieses Gefühl, dass wir in der heutigen Welt nicht mehr klarkommen, überfordert sind, dass wir raus wollen, es aber kein ,Raus' mehr gibt."

Das alles hat demnach nur wenig bis gar nichts mit jener Zeitschriften-Hochglanzidylle zu tun. Die Schriftstellerin räumt mit den gängigen Klischees auf: "Menschen, die glauben, die Provinz sei eine Idylle, leben grundsätzlich in Städten", sagte sie in einem anderen Interview. "Das ist eine neue Aussteigerfantasie, welche die exotische Ferne abgelöst hat."

Was für ein Zeitsprung: von 1517 geradewegs in die Gegenwart. Mit dem Abschluss von Birgit Jasmunds Buch "Luther und der Pesttote" als tägliche Fortsetzungslektüre haben wir Wittenberg und die bewegten Zeiten rund um die 95 Thesen des Reformators verlassen. Nun also sehen wir uns im Land Brandenburg um. Handlungszeit sind vorwiegend die beiden Monate Juli und August 2010. In diesem Gesellschaftsroman, der sofort nach Erscheinen die Bestsellerlisten erklomm und sich seither dort hält - bislang wurde er 330.000 mal verkauft - , spiegeln sich die großen Themen unserer Tage in der Gemeinschaft eines kleinen Ortes. Ohne die deutsch-deutsche Geschichte auszulassen. Das Zusammenleben der Dorfbewohner gerät aus den Fugen, als ein Investor in der Gemeinde einen Windpark errichten will. Jeder hier muss sich mit dieser Tatsache auseinandersetzen, kollidiert dieses Großprojekt doch mit so manchem Eigeninteresse, ob nun bei den Alteingesessenen oder auch bei den Zugezogenen, ob bei Wendegewinnern oder Wendeverlierern. Unbewältigtes, Geheimnisse der Vergangenheit und ganz neue Seiten der Dorfbewohner brechen ans Licht: "Es gibt keine Wahrheit, nur Perspektiven", so die Autorin in "Unterleuten". Und da hat man es in diesem über 600Seiten starken Buch immerhin mit elf Protagonisten zu tun, die die Dinge aus ihrer Sichtweise interpretieren. Literaturkritiker Denis Scheck urteilte: "Juli Zehs furchtlos vor jedem Klischee ins Herz der bundesrepublikanischen Wirklichkeit zielender Gesellschaftsroman ist ein literarischer Triumph."

Schon für ihren Debütroman "Adler und Engel" (2001) wurde die 1974 in Bonn geborene Juli Zeh vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels auf der Leipziger Buchmesse mit dem Deutschen Bücherpreis ausgezeichnet. Von Anfang an hat sich die Autorin, die am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert hatte, eingemischt, mit belletristischen Werken ebenso wie mit journalistischen Texten. So schrieb die promovierte Juristin bislang zum Beispiel über Recht und Unrecht, die von Europa unbeachteten Völker des Balkankonflikts gegen Ende des 20. Jahrhunderts, über Gesundheitsdiktatur und Überwachungsstaat oder über Amokläufe, die Eurokrise und die Zukunft der Bundeswehr.

"Unterleuten", diese Geschichte eines Dorfes und seiner Menschen, die sich in einer Zeit des Wandels eben diesem nicht entziehen können, die ihre Lebenspläne und -ansichten auf den Prüfstand stellen müssen, wird im Herbst als Uraufführung auf die Bühne des Deutschen Nationaltheaters in Weimar kommen. Und das Buch hat auch schon das Interesse des Fernsehens geweckt: Das ZDF will den Roman als Event-Serie verfilmen. Zuvor aber können Sie ihn, liebe Leser, als tägliche Fortsetzungslektüre in unserer Zeitung kennenlernen.

