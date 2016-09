Wenn es Wichtigeres gibt als die Musik

Mit "Skeleton Tree" hat Nick Cave sein schwerstes Album vorgelegt

Von Tim Hofmann

erschienen am 13.09.2016



Brighton. Aus Schmerz ein Kunstwerk zu pressen hat lindernde Tradition unter Musikern - auch, weil dabei oft Großartiges entsteht. Einer der Meister dieser Methode war und ist Nick Cave, Schöpfer tief berührender Song-Großtaten und einflussreicher Alben von "Tender Prey" (1988) über "Murder Ballads" (1996) bis "Push The Sky Away" (2013). Schmerz muss man also unbedingt auch beim neuen Nick-Cave-Album "Skeleton Tree" mitdenken, diesmal allerdings ganz anders: Im Sommer 2015, während der Arbeiten am Album, kam einer seiner beiden 15-jährigen Zwillingssöhne vermutlich unter Rauschmittel-Einfluss ums Leben. Ein überaus tragisches Ereignis, das der Ex-Junkie Cave zwangsläufig mit in der Platte verarbeitete.

Beim Hören muss man das wissen. Zum einen, weil es die besonders dunklen, stockenden Blei-Momente in experimentellen Perlen wie "Magneto" erklärt, in denen der Meister seine sonst so ausgeklügelten Spuren des Songwritings verlässt und sich mit brechender Stimme fast schon James-Blake-mäßig treiben lässt zwischen basszitternden Synthesizer-Loops und argen Klangdrones, in denen das Leid bruchstückhaft und berührend zu Kunst gerinnt. Zum anderen, weil im Gegenzug etliche Passagen der Platte schlicht nicht die übliche Cave-Klasse erreichen und, etwa in "Rings of Saturn", hakelig dahinholpern oder inspirationslos krude Mittel wie billige "Huahuhu"-Chöre probieren, mit denen der Künstler sich schlicht über eine viel zu quälende Zeit schindet: Es zeugt von einer Situation im Leben, so dunkel, dass es Wichtigeres gibt als Musik. Schwarze Momente, die selbst für einen Meister wie Nick Cave nicht in die richtigen Klänge und Worte zu fassen sind. Das macht "Skeleton Tree" so groß. Und sehr schwer.