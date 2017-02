Werner Karma: Bilder für einen Goldesel

Dieser Dichter hat Ostrock-Geschichte geschrieben: Es waren maßgeblich seine Texte, die der Band Silly in der DDR zu Superstar-Status verhalfen. Heute wird der Berliner 65 und beendet seine Karriere - jedoch nicht ohne Abschieds-CD!

Von Tim Hofmann

erschienen am 13.02.2017



Berlin. Grüne Elefanten? Schwer zu sagen, ob Werner Karma erheitert ist oder verärgert: Dem sanften, leicht melancholisch verschmitzten Textdichter huscht ein Wölkchen über die Miene. "Tamara hat das angeblich mal in einem Interview gesagt. Findet man im Internet. Habe ich selbst aber nie gemacht. Da steht lauter Unsinn im Internet, und dort kopieren ihn dann viele raus."

Grüne Elefanten sind ein Mythos des Ostrock. Gemeint sind provokante Textstellen, die angeblich als Köder zum Herausstreichen in Songs gebaut wurden - damit die Zensoren blumiger formulierte Kritikpunkte übersahen. Tamara also. Tamara Danz, die Frontfrau der Band Silly, die die DDR mit ihren eigenwillig wavegekühlten Rocksongs eroberte. Deren Texte so prallvoll waren mit anspielungsreicher Poesie, so verlockend leicht an der Oberfläche und doch so tief, dass viele Fans die Songs noch heute vielen aktuellen Sachen vorziehen.

"Ich singe nur noch Sachen von Karma", hatte die ehemalige Oktoberklub-Sängerin Tamara Danz verkündet, als die Kultur-Oberen des Landes Anfang der 80er meinten, das junge Ding noch formen zu können. Richtung Schlagersolistin, irgendwie. Doch Danz entschied sich für "Mont Klamott", das 1983 erschienene Durchbruchs-Album, das Silly aus dem Stand zur erfolgreichsten DDR-Band machte. Deren Bassist Matthias Schramm war von den Karma-Gedichten elektrisiert gewesen. "Die hatten eine ganz eigene Melodie, einen speziellen Rhythmus", sagte er einmal in einem Interview. "Schramm war sicher nicht der Bassist mit den flinkesten Fingern, aber er war ein genialer Arrangeur. Und er hat meine Texte beim Vertonen nie verletzt", sagt Karma. Auch auf den Folgealben "Liebeswalzer" (1985) und "Bataillon d'Amour" (1986) lieferte das Gespann Songs von lyrischer Meisterklasse, die als Balanceakte geliebt wurden: Danz sang, was nicht gesagt werden durfte - mit Worten, die es auf ihre Weise dennoch taten.

Karma hatte nie ein Problem damit, der unsichtbare Teil zu sein: "Die Leute sollten die Texte ja mit Tamara verbinden. Wir waren damals eigentlich jeden Tag zusammen, haben viel geredet. Sie musste die Sachen ja so rüberbringen können, als ob die von ihr selbst wären. Ich bin kein Bühnenmensch. Und ich brauche keinen Beifall." Karma hat in seinem Leben nur eine Handvoll Interviews gegeben, gemeinsame Bilder mit der Sängerin sind nicht veröffentlicht. Er weiß, dass er in seinem seltenen Beruf einer der Besten ist: "Mein Vorteil gegenüber einigen anderen Textdichtern der DDR war, dass ich relativ sicher mit Bildern und Metaphern umgehen konnte. Die meisten blieben und bleiben ja in gereimtem Hörensagen stecken."

Aber ein Austricksen der Zensur? Der Gedanke ärgert ihn dann wohl doch: "Dieses Schreiben in Bildern und Metaphern, das war ja kein Trick oder Manko. Das ist künstlerisches Mittel, literarisches Handwerk. Ich hab das nie gemacht, um mich durchzuschummeln, sondern weil ich ein Bildermensch bin. Weil die Lieder erst so Substanz kriegen und länger durchhalten. Weil ich diese Art zu schreiben viel kräftiger finde als dieses ganze prosaische Gebrabbel, das kein Hinterland hat."Karma geht in die Küche seiner Arbeitswohnung und macht Tee. Aus dem Parterre des sanierten Altneubaus blickt man auf einen kleinen verschneiten Friedhof. Er ist gebürtiger Berliner, lebt aber in einer dieser Gegenden mit niedrigen Häusern, die mehr von einem brandenburgischen Kaff haben als von der Weltstadt. So ist es richtig für ihn, der bis 1971 Agrotechniker gelernt hat. Seine Texte mögen die Welt öffnen - er selbst mag es eng. Nah. "Ich bin ein Dorfmensch. Mir war die DDR schon zu groß, war es ja fast schon zu weit, wenn ich im Urlaub an die Ostsee fuhr." Als Karma Ende der 70er mit der Musiktheatergruppe "Karls Enkel" um Hans-Eckardt Wenzel zum ersten Mal nach Westberlin durfte, haute er nach ein paar Stunden ab - zurück in den Osten. "Wie ich heute weiß, hatten die Genossen mich damals als möglichen Feind eingestuft. Ich denke, die haben uns vor allem in der Hoffnung rüber gelassen, dass welche von uns nicht wiederkommen. Aber die Kälte dort hat mich irritiert. Diese Armut, und daneben dieser dumme, feiste Wohlstand. Nee, ich muss nicht weit weg. Welt ist ja überall." Für Silly packte er das in die Worte "Die Ferne ist ein schöner Ort, doch wenn ich da bin, ist sie fort. / Die Ferne ist, wo ich nicht bin / ich geh' und geh' und komm nicht hin". Im Song "Die Ferne" vom Silly-Album "Liebeswalzer" hören viele Fans trotzdem die Verzweiflung des Eingesperrtseins, es gilt als einer der provokantesten Karma-Texte. Wie geht das? "Die Menschen sind alle gleich. Deswegen funktioniert ja Popmusik. Wenn ich, was ich fühle und seh, präzise sage, habe ich die Leute, denn die empfinden und seh'n das genauso wie ich. Ich bin kein Intellektueller. Ich sehe Bilder. Die schreibe ich auf. Das ist der leichtere Teil des Jobs. Der schwere ist die Frage: Stimmt das? Ich muss schauen, ob die Sachen stimmen. In der ersten Ebene, als prosaische Aussage, in der zweiten, der Bildebene und in der dritten, als Metapher. Wenn ein Text mit Abstand besteht, nehme ich ihn. Wenn nicht, schmeiße ich ihn weg."