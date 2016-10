«West Wing»-Star Allison Janney enthüllt Hollywood-Stern

Der berühmte Hollywood Boulevard in Los Angeles hat einen neuen Stern: Diesmal wurde das Rock-Duo Daryl Hall und John Oates geehrt. weiterlesen

Ben Affleck stellt seine Star-Power an den US-Kinokassen unter Beweis. Auch der Komödiant Kevin Hart räumt am Wochenende ab. Die Superhelden-Verfilmung «Max Steel» steckt dagegen eine bittere Niederlage ein. weiterlesen

«The Accountant» an der Spitze der US-Kinocharts

10.10.2016

freiepresse.de

Kultur

Facundo Arrizabalaga

«The Girl on the Train» in US-Kinocharts vorn

Die Amerikaner sind in Thrillerlaune. Das abgründige Drama «The Girl on ther Train» schaffte auf Anhieb den Sprung an die Box-Office-Spitze. weiterlesen