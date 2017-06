Whitney und die Mosaiksteine

Schön, erfolgreich - und unglücklich. Ein neuer Dokumentarfilm will "die wahren Hintergründe" über den Absturz der Sängerin Whitney Houston zeigen. Neu sind die nicht, Whitney haut einen in diesem Film dennoch um.

Von Katharina Leuoth

erschienen am 08.06.2017



Chemnitz. Wir wissen es doch eigentlich: Schönheit, Erfolg und Geld garantieren kein Glück. Und trotzdem lässt einen der Film "Whitney - Can I Be Me" von Minute zu Minute weichere Knie bekommen. Muss ein Mensch, dem im ersten Viertel seines Lebens Schönheit, Talent und Erfolg in den Schoß gelegt werden, wirklich von einem Problem zum nächsten schlittern? Und mit 48 tot in der Badewanne liegen? Welch Verschwendung von Leben! Andere Menschen werden unter widrigeren Voraussetzungen gemütlich deutlich älter. Warum schafft das eine Whitney Houston nicht - fragt der neue Dokumentarfilm, der heute in deutsche Kinos kommt.

Whitney Houston, geboren 1963 im US-amerikanischen Newark im Bundesstaat New Jersey, war in den 1980er- und 90er-Jahren eine der erfolgreichsten Pop- und Soul-Sängerinnen. Nummer-Eins-Hits am laufenden Band; und auch als Schauspielerin landete sie mit dem Film "Bodyguard" 1992 einen Riesenerfolg. Sie heiratete den R&B-Sänger Bobby Brown, bekam Tochter Bobbi Kristina. Dieses Mädchen ist auch schon tot, und sein Lebensende liest sich wie ein schlechtes Drehbuch - es wurde 2015 bewusstlos in einer Badewanne gefunden. Drogen im Blut. Das Mädchen wurde 22 Jahre alt. Whitney Houston erlebte den Tod ihrer Tochter nicht mehr. Sie selbst starb im Februar 2012.

Der Titel des Dokumentarfilms heißt so viel wie "Whitney - kann ich ich selbst sein". Und das ist eine zentrale Aussage im Film von Nick Broomfield und Rudi Dolezal: Nein, konnte sie nicht. Broomfield, britischer Dokumentarfilmer, und Dolezal, österreichischer Film- und Videoproduzent, legen nahe: An ihr wurde so gezerrt, dass sie nicht sie selbst sein konnte und zerbrach. Der Film fügt anhand von Konzertmitschnitten, Aufnahmen hinter den Kulissen und Interviews mit ihr und Wegbegleitern ihre Lebensprobleme wie Mosaiksteine zusammen.

Die Drogen zum Beispiel, die gab es schon in der Jugend. Aus Spaß. Und später, wenn das Leben anstrengte. Die Obduktion ergab Tod durch Ertrinken - infolge einer Herzerkrankung und Drogenkonsums. Oder ihre Eltern: Ihre Mutter, Gospel- und Soul-Sängerin Cissy Houston, scheint ihre Tochter mit strenger Hand angetrieben zu haben. Der Film zeigt ein besseres Verhältnis Whitneys zu ihrem Vater. Doch am Ende seines Lebens streitet er mit ihr ums Geld. Als sie das in einem Interview erzählt, bittet sie unter Tränen, das Interview zu unterbrechen. Der Film thematisiert auch das Hin und Her zwischen Schwarz und Weiß. Die, die Houston aufbauten, wollten, dass sie eine nicht zu schwarze, zu soulige Pop-Ikone wird, massenkompatibel fürs weiße Publikum. Das schwarze Auditorium wiederum buhte sie aus, weil sie nicht schwarz genug sang. Und auch ihre Ehe mit Bobby Brown war schwierig. Es gibt Szenen, die beide als das verliebte Paar zeigen, das sie vermutlich einmal waren: Er trägt sie lachend huckepack, hüllt sie sanft in einen Bademantel. Doch auch hier Drogen - und Untreue. Es folgt die Scheidung. Und: Houston wurde eine langjährige Liebesbeziehung mit ihrer Assistentin Robyn Crawford nachgesagt, die sieht man freundlich, ruhig, zurückhaltend an Whitneys Seite. Im Film heißt es, bisexuelle Frauen unter Schwarzen seien tabu. Houston habe sich letztlich von Crawford und damit ihrer wichtigsten Bezugsperson getrennt.

Diese Mosaiksteine sind nicht neu, und wie schwer sie wiegen, um als "wahre Hintergründe ihres Absturzes" zu gelten, werden wir nie wissen. Die Leistung des Films besteht aber darin, diese Steine zusammenzusetzen und anzudeuten, warum manches Leben trotz guter Voraussetzungen nicht zwangsläufig gelingen muss. Dass die Umstände stärker sein können als das Vermögen, ihnen die Stirn zu bieten. Zudem bleibt der Film bildgewaltig im Kopf und zeigt, wie schön dieser Mensch dennoch in allen Facetten war. Er zeigt das junge Mädchen als mühelose Gospelsängerin, das den Kirchenraum mit seiner Stimme füllt. Es zeigt sie keck in ersten Interviews. Spätere Konzertaufnahmen rücken nah an die klassische Ebenheit ihres Gesichts und die Wucht ihres Gesangs heran, bei dem sich ihre Muskeln unter der schweißnassen Haut spannen. Es gibt Bilder, die sie gelassen Pizza essend oder mit Handtuchturban zeigen; aber auch nachdenklich und weinend. Gnädigerweise spart der Film die letzten Auftritte aus, wo sie aufgedunsen, wirr wirkend Töne verfehlt.

Der Film erinnert auch daran, dass Whitney Houston den Sound einer Jugend mitgeschrieben hat, dass Erinnerungen mit ihren Liedern verknüpft bleiben. Und macht damit klar: So gesehen, nein, war dieses Leben keine Verschwendung. Aber es war tragisch.