Wider das Bild vom Wurststullen-Gott

Der im Vogtland lebende Mediziner und Lyriker Jörg M. Pönninghaus sinniert in seinem neuen Gedichtband über die Endlichkeit des Lebens. Dennoch kommt bei ihm der Humor nicht zu kurz.

Von Volker Müller

erschienen am 20.12.2016



Fröbersgrün. Das Schwinden der Zeit, die Begrenztheit des Lebens wie der menschlichen Erkenntnismachen wohl jedem ab und an zu schaffen. Für den ernsthaften Künstler sind diese Dinge freilich auch ein Glück. Es gibt kaum andere Themen, an denen jemand so eindrucksvoll zeigen kann, was an Emotion, Gedankenschärfe, Grenzgängertum, Meisterschaft in ihm steckt.

Der neue, im Oberhausener Athena-Verlag erschienene Gedichtband "Tanzende Tage" des im Syrauer Ortsteil Fröbersgrün lebenden Jörg M. Pönnighaus liefert dafür in Hülle und Fülle Beispiele. Da finden sich Verse wie: "Es gibt eine Wasserscheide / zum Alter hin, / wenn neue Gedanken / nicht mehr berühren, / keinen Zugang mehr finden. / Das ist das Ende." Oder: "Es ist die Ungewissheit, / die an mir zieht / und zerrt / und zehrt. / Ohne Hoffnung / wäre ich reicher." Der 1947 in Ostwestfalen geborene Mediziner, der auf prägende Berufsjahre in Afrika, Großbritannien und im Vogtland zurückschaut, knüpft mit der Neuerscheinung nahtlos an Publiziertes an. Seine Verse zeichnen eminente Verdichtung, wohltuend einfache Sprache, Naturverbundenheit aus.

Die drei Komplexe in dem Buch, "Fragmente eines Sommers", "Monolog im Regen" und "Von Benediktbeuern zum Brenner" vereinen Texte, die jeweils während eines Zeitraums als Art "Tagebuch" in Versen entstanden sind. Im vierten Teil, "Tanzende Tage", liest man einzelne Gedichte über Wohl und Wehe des Älterwerdens und das mit Angst und Ratlosigkeit verbundene Nahen des Todes. Der Titel dieser Abteilung, der dem Band den Namen gab, stammt aus "Im Alter", wo es heißt, was immer an Gutem und Schönem auch noch passieren möge, "tanzende Tage werden nie wieder sein".

Zu ganz großer Form läuft Jörg M. Pönnighaus auf, wenn er Humor, plastische Bildsprache und tief Philosophisches verdichtet, wie in diesen von ihm stammenden Zeilen: "Gelegentlich / verteidige ich den alten Herrn, / wenn er angeklagt wird / wegen unterlassener Hilfeleistung. / Ich meine, er ist / einfach kein Wurststullen-Gott."

Jörg M. Pönnighaus: Tanzende Tage. Gedichte. Athena-Verlag, 2016, 108 Seiten, 12,90 Euro. ISBN 978-3-89896-640-5.