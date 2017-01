Wie der Todes-Krach zu den Massen kam

"Choosing Death" erzählt ein wenig beleuchtetes Kapitel der Popgeschichte

Von Tim Hofmann

erschienen am 19.01.2017



Berlin. Metal-Fans sind Kummer und Spott gewöhnt: Nicht nur, dass ihre Musik samt den dazugehörigen Ritualen gern von Werbung bis Feuilleton durch den Kakao gezogen wird - immer häufiger müssen sie es auch ertragen, dass das Genre der kraftvollen Gitarrenklänge von Außenstehenden cool gefunden wird. Justin Biber im Metallica-Shirt, Lady Gaga im Anthrax-Leibchen - das schmerzt. Und sogar im Untergrund wird es eng, seit es unter Großstadt-Hipstern angesagt ist, die unleserlichen "Spaghetti-Logos" von Black-Metal-Bands spazieren zu tragen oder einige Haute-Couture-Modelabel den Death Metal als optische Inspirationsquelle wählen.

Der Schutzschild der Szene dagegen war und ist: Wissen. Wer richtig dazugehören will zum Kreis der Extrem-Metal-Freaks, muss schon ohne zu googeln sagen können, welche legendäre Band Obituary auf ihrem legendären zweiten Album gecovert haben (Celtic Frost) - oder wie der erste Sänger von Morbid Angel hieß (Dallas Ward). Da ist ein Buch wie "Choosing Death - die unglaubliche Geschichte von Death Metal und Grindcore" eine hilfreiche Lektüre. Doch Autor Albert Mudrian will wesentlich mehr, als Kenner mit nerdigen Infos über die ganz frühe Demo-Phase ihrer Lieblinge zu füttern, obwohl er diesbezüglich selbst für ganz Ausgefuchste noch ein paar Neuigkeiten parat hält: Er nimmt vor allem die gesamte Entstehung der Extrem-Metal-Szenen in England, Skandinavien, Deutschland und Amerika auseinander und sortiert sie in ihrer Bedeutung für die gesamte Popkultur ein. Er analysiert die Triebkräfte, die für viele junge Musiker Ende der 80er-Jahre herkömmlichen Rock- und Metal unattraktiv machten - sowie ihre Suche nach neuen Ausdrucksformen.

Denn es ist ja nicht nur der oft genannte Punk, der energetische Rebellionskraft besitzt: Spätestens seit Mitte der 80er begann der Metal, tief in die gesamte Musikbranche hineinzuwirken. Die Suche nach Grenzen mit einer immer weiter und weiter gedrehten Klangschraube hat dabei viele frische Verwirbellungen erzeugt. Beispielhaft schildert das Mudrian an den britischen Grindcore-Pionieren Napalm Death, die als eine der ersten Extrem-Bands die Barriere zum Mainstream durchbrachen und über den Metal-Sektor hinaus zum ikonischen Begriff wurde, obwohl sie musikalisch dem Begriff "Kompromisslosigkeit" immer neue Bedeutung einhämmerte.

Auch die Entwicklung der später berühmt-berüchtigten Black-Metal-Szene schreitet das überraschend süffig ohne ausufernden Szene-Jargon geschriebene Buch ab und denkt vor allem die Naivität auf, mit der viele Bands bei ihrem Start im Schulkind-Alter an die Sache herangingen. "Choosing Death" nimmt dem Genre damit viel von der imagemäßig aufgemalten Gefährlichkeit, flößt aber auch viel Respekt vor dem Ernst und der später entwickelten Raffinesse ein, mit dem am Rand der herkömmlichen Musikalität auf die Instrumente eingeprügelt wird. Der Band ist daher keinesfalls nur für Metal-Insider spannend, sondern für alle Musikfreunde, die sich für einen Blick hinter die Kulissen interessieren.

Das Buch

Albert Mudrian: "Choosing Death - die unglaubliche Geschichte von Death Metal und Grindcore geht weiter", Iron Pages Books, 376 Seiten kosten 21,90 Euro.