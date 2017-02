Wie man Tennis auf dem Klavier spielt

Heute vor 150 Jahren wurde der Komponist Wilhelm Peterson-Berger geboren

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 26.02.2017



Stockholm/Dresden. Eine Weisheit des 21. Jahrhunderts besagt, dass heute jeder Mensch über sieben Ecken mit jedem anderen bekannt ist. Das ist kein Phänomen der Neuzeit. Auch Wilhelm Peterson-Berger, der bis heute bekannteste und populärste klassische Komponist Schwedens, dessen Geburtstag sich heute zum 150. Mal jährt, war sogar über nur vier Ecken mit dem damals freilich schon verstorbenen Zwickauer Robert Schumann bekannt: Als der 21-Jährige 1888 ein zweijähriges Musikstudium in Dresden antrat, war der Pianist und Komponist Hermann Scholtz, ein enger Freund von Marie Wieck, Clara Schumanns Halbschwester, einer seiner Lehrer.

Zumindest in seiner Klaviermusik findet sich neben Griegs Lyrik auch die der Klangwelt Schumanns wieder - mit schwedischem Akzent, deutlich hörbar etwa in der dreiteiligen Sammlung "Frösöblomster": In 21 eingängig- stimmungsvollen Miniaturen hielt er ab 1896 Naturimpressionen, Feste und andere Aspekte des Lebens auf der von ihm später bewohnten Seeinsel Frösö im Jämtland fest. Als Pionier insofern, als der Landsmann Björn Borgs wohl einer der ersten Komponisten war, die Sport in Musik gesetzt haben: "Lawn Tennis" heißt ein duftig-zauberhafter Anderthalbminüter aus den "Frösö-Blumen". Aber Klaviermusik war nur eine Facette in Peterson-Bergers Schaffen: Seine Sinfonien und Opern atmen den Geist Richard Wagners, mit dem er sich auch theoretisch in Schriften beschäftigte.

Unbeliebt machte er sich bereits in jungen Jahren, als er 1895, nach zwei weiteren Jahren Lehrtätigkeit in Dresden, nach Schweden zurückkehrte und Musikkritiker der bedeutenden Tageszeitung "Dagens Nyheter" wurde. Seine "P.-B." signierten Rezensionen waren bald gefürchtet: Mit der schonungslosen Forderung nach Wahrheit und Einfachheit, seiner Ablehnung alles Gekünstelten schuf er sich lebenslange Feinde und isolierte sich im schwedischen Musikleben mehr und mehr. 1942 starb er 75-jährig in Östersund.

Das Stück "Lawn Tennis" von Peterson-Berger hören Sie unter www.freiepresse.de/lawntennis